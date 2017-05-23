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У полиции и спецслужб ЕС есть эффективные механизмы предотвращения терактов, но европейские элиты не имеют политической воли принять непопулярные решения в отношении нелегальной иммиграции, поэтому атаки, подобные взрыву в Манчестере, будут продолжаться. Такое мнение в рамках программы Baltkom-online в эфире радио Baltkom высказал глава международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Толерантность и демократия в сегодняшнем европейском понимании не дает жителям шанса на снижение террористической угрозы, считает он.

"У спецслужб есть механизмы, позволяющие предотвратить теракт, но хочу подчеркнуть, - эти механизмы реализуются только тогда, когда спецслужбы имеют полный карт-бланш от своего политического руководства и когда абсолютно четко и строго выстроена системность в политической концепции обеспечения безопасности. На сегодняшний день этого в Евросоюзе нет, потому что теория толерантности и демократии в том варианте, в каком это понимается сегодняшними европейскими элитами и жесткая блокировка непопулярных, но эффективных методов действия полицейских и спецслужб не позволяет населению европейских стран надеяться на то, что уровень террористической угрозы снизится, - заявил Линдер.

Эксперт не стал бы выделять произошедший в Манчестере взрыв из других террористических акций. Линдер считает, что злоумышленники действовали по классической схеме.

"Ничего нового в этой акции нет: четко выбрано место, выбрано время, учтено отсутствие контроля доступа и социальная значимость мероприятия. Люди, которые планируют теракты, занимаются разведкой и аналитикой, отлично сориентировались в тактике действий английских правоохранительных органов. У них была информация о системе контроля доступа на мероприятие и о действиях после его окончания. Это классическая тактика проведения террористического акта в местах массового скопления людей", - отметил глава ассоциации.

Неуверенная миграционная политика ЕС не позволяет европейцам с оптимизмом смотреть в будущее, считает он.

"Весь Евросоюз сегодня находится в зоне повышенной угрозы террористической активности, потому что неадекватная миграционная политика, отсутствие должного и эффективного контроля со стороны специальных органов, которые не сами себе ставят задачи - их ставят политики и отсутствие реализации комплексной политики по нелегальным мигрантам в Евросоюзе и Великобритании не позволяют коренным жителям спокойно смотреть в будущее. Ожидать террористических актов можно в любое время", - предупреждает эксперт.

Только комплекс жестких политических решений и законы, направленные на защиту местного населения могли бы исправить ситуацию, заявил он.

"Я всегда привожу в пример такой характерный пример, как Япония, которая входит в орбиту стран западной ориентации, но в которой не отменена смертная казнь. В этой стране очень четко сориентированное законодательство, направленное на максимальную защиту коренного населения, чего нет в сегодняшнем Евросоюзе", - сказал Иосиф Линдер.

По последним данным, в результате взрыва в Манчестере, который совершил смертник, погибли 22 человека. В больницах остаются 59 человек. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт.