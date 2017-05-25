25 мая 2016 года над министром здравоохранения Гунтисом Белевичсом в операционном зале Латвийского онкологического центра были произведены медицинские манипуляции по удалению родинок. После получения услуги Белевичс спросил, как за нее рассчитаться, но ему ответили, что делать этого не нужно. После того, как возник скандал, министр отрицал сам факт операции, но затем признался и подал в отставку.

В тот же день полицейские Земгальского участка Риги получили сообщение, что некий житель Торнякалнса в своей квартире нелегально торгует алкоголем, но обыск в квартире ничего не дал. При дальнейшей проверке алкоголь был обнаружен в столитровой бочке на чердаке, от которой вёл шланг прямо в душ. Когда приходил клиент, продавец просто открывал кран и наливал. Было возбуждено уголовное дело.

25 мая 2012 года стало известно, что руководство туркменского города Туркменбаши предложило установить созданный на народные пожертвования памятник премьер-министру и президенту довоенной Латвии Карлису Улманису на закрытой территории порта, где будет разбит также сквер. Договоренности о том, что памятник Улманису будет установлен в Туркменбаши (бывшем Красноводске) - городе, где датированы последние протоколы допросов президента, достиг экс-президент Валдис Затлерс во время визита в Туркменистан. Вначале планировалось, что памятник будет установлен на мусульманском кладбище, где, вероятнее всего, похоронен Улманис. Осмотреть места возможной установки памятника представители фонда не смогли, так как не получили разрешения на въезд в Туркменистан.

25 мая 2011 года Бюро по борьбе с коррупцией провело обыск в кабинете мэра Вентспилса Айварcа Лембергса в Вентспилсской думе. Обыск пришлось прервать на несколько часов, чтобы пригласить специалистов, которые помогли бы вскрыть сейф. Сам Лембергс заявил, что ключи от сейфа потерял.

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В тот же день в прямом эфире телепрограммывстретились президент Затлерс и следующий президент Берзиньш.

В тот же день на несколько рижских радиостанций поступили звонки с сообщением о смерти мэра Риги Нила Ушакова. На самом деле он продолжал лечение в берлинской клинике "Шаритэ". Медики характеризовали его состояние как тяжелое, но стабильное.

25 мая 2010 года в Государственную полицию было подано заявление о пропаже известного присяжного адвоката Айнарса Платациса. Заявление поступило от бюро Платациса, было начато уголовное дело. Министр внутренних дел Линда Мурниеце заявила, что будет тщательно следить за расследованием, поскольку этот случай необычен.



В тот же день Рижском замке президенту Валдису Затлерсу во время торжественной церемонии был вручен подаренный Латвии Камень Мира из Хиросимы. Представители японской ассоциации "Камень Мира Хиросимы" вручили Камень мира главам государств и правительств уже более 100 стран, но страны Балтии до сих пор в их число не входили.Камень Мира - один из гранитных булыжников, в 1945 году оказавшихся в эпицентре атомного взрыва под трамвайными путями в Хиросиме.На камне высечены фигурка молящейся богини и надпись From Hiroshima. Подаренный Латвии камень был временно размещен в саду Рижского замка, где был прикреплен к латвийскому валуну.



В тот же день газета «Латвияс Авизе» сообщила, что в городе Алуксне в подвалах замка найдены фрагменты памятника Ленину. Две части - в винном погребе, одна - в холодильнике. Оказалось, это модель скульптуры, чью установку в городе отклонили в 1958 году как несоответствующую художественным требованиям.

В тот же день латвийская певица Аиша не сумела пробиться в финал конкурса песни Евровидения, который проходил в столице Норвегии Осло. Аиша исполняла песню Яниса Лусенса и Гунтарcа Рачса What for?.

25 мая 2009 года министр финансов Эйнарc Репше заявил: «Ситуация в экономике - не безнадежная, и по-прежнему остается в силе то, что Латвия может стать одной из первых европейских стран, оправившихся после этого кризиса». Прироста ВВП Латвии можно ожидать во второй половине 2010 или, самое позднее, в начале 2011 года, считал он.

В тот же день МИД Латвии выразило возмущение в связи с еще одним подземным ядерным испытанием, а также несколькими испытаниями ракет ближнего радиуса действия в Северной Корее.



25 мая 2007 года в Латвию с государственным визитом прибыли император Японии Акихито и его супруга, императрица Мичико. Это был первый визит императора Японии не только в Латвию, но и в регион Балтии в целом.

В тот же день чрезвычайный и полномочный посол Индулис Берзиньш стал первым латвийским нерезидентсвующим послом в Новой Зеландии. Берзиньш был чрезвычайным и полномочным послом в Великобритании, и местом его резиденции был Лондон. Сейчас он посол в Австрии, Дании, Лихтенштейне, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и все это одновременно.

25 мая 2006 года Сейм Латвии при рассмотрении во втором чтении поправок к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, поддержал включение в календарь новых праздников. Депутаты поддержали включение Международного женского дня 8 марта в число отмечаемых дней.

25 мая 2005 года в Вентспилс прибыл француз Джоэль Бутон , который шесть лет пешком путешествовал по Европе и уже прошел 28 700 километров. 46-летний Джоэль Бутон путешествовал, призывая к миру и выступая против войны в Ираке, Чечне и других местах. Завершить поход он собирался в 2009 году.

25 мая 2004 года правительство решило предложить для утверждения в Сейме начальником Бюро по борьбе с коррупцией кандидатуру сотрудника Бюро Алексея Лоскутова, которую наиболее подходящей ранее назвал премьер Индулис Эмсис. За кандидатуру Лоскутова проголосовали все 13 министров, участвовавших в заседании правительства.

25 мая 2002 года в Доме Рижского Латышского общества состоялся учредительный съезд Латвийской первой партии. Руководителем партии единогласно был избран лютеранский священник Эрикс Екабсонс. Выступавший на съезде бывший посол в России, Народный поэт Янис Петерс особо подчеркнул, что вступил в эту партию потому, что в ее основе лежит духовность.

В тот же день в Риге, в Зале Вагнера, состоялся учредительный съезд Латвийской партии свободы. Лидер партии бывший министр внутренних дел Латвии Зиедонис Чеверс заявил: «Нельзя допустить, чтобы после нашего вступления в ЕС в Латвию свободно въезжали афроамериканцы с паспортами Франции или Голландии».



В тот же день на песенном конкурсе Евровидения в Таллине победила латвийская певица Мария Наумова, исполнив песню I Wanna.

25 мая 2001 года вступили в силу разработанные правительством «Правила ограничения проституции».

В тот же день посетители Рижского зоопарка впервые смогли увидеть белую медведицу Пу, привезенную накануне из Берлина подругу для белого медведя Ромео.



25 мая 2000 года в честь 800-летия Риги в парке Кронвалда был открыт самый большой фонтан в Латвии. Спроектировали его в архитектурном бюро 5.iela. Всю техническую «начинку», включая компьютерную систему, взяла на себя немецкая фирма OASE, строили латвийские специалисты, 400 квадратных метров красного гранита привезли из Карелии. У фонтана 121 струя, по периметру вмонтирован 121 прожектор, в каждом их которых - по 3 электрические лампочки: синяя, зеленая и красная. Высота самой «главной» струи - 5 метров.

В тот же день в Зиепниеккалнсе, в 58-ом рижском почтовом отделении плохо себя почувствовали 11 человек. В результате проверки подтвердилось, что причиной отравления стала находящаяся под почтовым отделением шахта канализации, откуда шел неприятный запах.

В тот же день около 23.00 в Риге неизвестными лицами из неустановленного оружия был обстрелян троллейбус 18-маршрута, следовавший по улице Чака. Выстрелили два раза из подъехавшей машины, когда троллейбус проезжал мимо дома номер 67.

25 мая 1999 года Совет Бабитской волости поддержал предложение частного предприятия SIA 1960 о создании на территории волости первого в Латвии кладбища домашних животных. Было открыто в августе 2004 года.

25 мая 1997 года Ригу посетила американская певица Дженифер Раш и призналась, что ее предки были родом из Латвии.



25 мая 1993 года Латвия установила дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.

25 мая 1990 года Совет Министров ЛР утвердил правила использования государственного герба.



25 мая 1977 года на 98-м километре железной дороги Рига-Валга грузовой состав из 47 вагонов проскочил тупик и перекрыл шоссе Цесис-Валмиера. Пострадал локомотив ТЕ3 и 12 вагонов, шесть из которых пришлось списать.

25 мая 1958 года был электрифицирован один путь железной дороги Вецаки-Царникава.

25 мая 1944 года в фашистской тюрьме были казнены герои-подпольщики Имантс Судмалис и Джемс Банкович.



25 мая 1941 года на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве открылся павильон республик Советской Прибалтики. Соответственно, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР.

25 мая 1936 года была открыта прямая телеграфная линия между Ригой и Вильнюсом.



25 мая 1934 года в Ригу прилетел летчик Герберт Цукурс, который на маленьком самолете Ц-3 долетел до Гамбии и обратно. Взлетел 23 августа 1933 года, вернулся 17 мая в родную Лиепаю. В Риге на аэродроме Спилве Цукурса встречала толпа, на следующий день Карлис Улманис приказом вернул летчика на военную службу и повысил в звании до капитана.

25 мая 1932 года в Юрмале был открыт автомобильный и пешеходный мост через Лиелупе, соединивший Приедайне и Булдури. Мост держался на понтонах старого рижского моста, центральная часть отодвигалась, чтобы пропустить суда.

25 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» спрашивала «Почему у нас до сих пор нет радио?». «На этот вопрос удовлетворяющего ответа мы до сих пор не получили, - писала газета - даже от лиц, кому радио ведать надлежит.. До сих пор у нас радио- перспективы самые неопределённые, не смотря на интерес к этому делу со стороны печати, на разговоры в Сейме, на публичные лекции о радио. А между тем радио обзавелись не только на западе, по даже наша соседка Эстония давно пользуется всеми радиоблагами. Только мы отрезаны от радиообщения со всем миром».

Фото - president.lv, mixnews.lv, газета "Латвияс Авизе", Музей железной дороги, журнал "Атпута".