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Изучение правил дорожного движения стоит начинать уже в начальной школе, потому как, во-первых, это обезопасит детей, а во-вторых, знающие правила дети смогут научить и родителей. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил директор департамента автомобильного сообщения Минсообщения Таливалдис Вецтиранс.

"Мы работаем в Министерством образования, чтобы ввести с первого по четвертый класс программу по безопасности дорожного движения. Этого не избежать уже с первого класса: они являются участниками дорожного движения, так как им надо попасть в школу, из школы", - сказал он.

По последним данным, за четыре месяца 2017 года в ДТП погибли 16 человек, травмы получили 433 человек, каждый четвертый погибший в ДТП был пешеходом. В течение апреля на дорогах страны произошла 81 одна тяжелая автоавария, в ДТП погибли два человека, а 106 участникам движения из-за ДТП потребовалась помощь врачей.