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Споры о том, как лучше организовать существование человеческого общества длятся уже как минимум два с половиной тысячелетия, а может и дольше. И постоянно они совмещены с путаницей в терминах, в смыслах употребляемых слов.

Вот например "демократия". Сейчас это слово употребляют очень часто как определение общественной организации жизни, которая базируется на уважении прав меньшинств, и вообще прав человека. А в противовес этому - "тирания" - как жестокое подавление этих прав. Но справедливы ли такие определения?

25 веков назад древнегреческий тиран Писистрат так разумно организовал жизнь в Афинах, что период его правления называли потом "золотым веком". Он нашел способ удовлетворить интересы землепашцев и ремесленников, аристократии и военного сословия. И тем не менее - он был "тираном", то есть монархом, взявшим власть без права наследования, то есть силой.

Демократия, в свою очередь, в своем каноническом понимании - способ выбора руководителя. И, парадокс - можно совершенно демократическим путем выбрать настоящего тирана. Как известно, Гитлер пришел к власти используя все инструменты демократии.

Но и в современном западном демократическом обществе есть зоны, где демократические принципы исчезают, и наступает власть тиранов. Например в армии. А на флоте она существует и в гражданском виде. Капитан морского судна - это самый настоящий тиран, который имеет огромные права по отношению к команде и пассажирам - но и огромную ответственность. Он назначенный монарх, имеющий право арестовывать, и проводить дознание, выполнять нотариальные функции - фиксировать смерть, рождение, составление завещания...

Причина проста - если голосовать в критической ситуации, устраивая прения, то можно всем вместе пойти на дно. Кстати - у прославленных пиратов Карибского моря была очень интересная система взаимодействия демократического и тиранического принятия решений: - в спокойной обстановке, между рейсами команда выбирала капитана демократическим путем, и принимала массу решений применяя прямое, явное, а иногда и тайное голосование. Но в рейсе уже никакой демократии не было - капитан становился вторым после Бога.

Но после того, как демократическим ли или тираническим путем принято решение, кто то должен начать его выполнение. И судьба этого решения доныне отдается на откуп бюрократии. Сможет ли система справиться с ней - это отдельный вопрос, который мы тоже обсудим.

И что сменит демократию в будущем - если какой нибудь катаклизм не отбросит нас опять в Средневековье? Мы узнаем это от наших экспертов.

В среду на радио Baltkom пройдет круглый стол на тему “Тирания и демократия”. Эксперты в студии, эксклюзивные интервью и прямые включения со всем миром.

С 13 до 15 часов.

Ведущие – Вадим Радионов и Константин Ранкс.