Вейдемане: теракт в Манчестере произошел из-за "дурацкой толерантности" (6)

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Эксклюзив | 24 мая 2017 года, 21:56

Теракты, подобные Манчестерскому, происходят из-за того, что европейские лидеры проводят слишком толерантную политику в отношении приезжих, в этом уверена журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, публицист Элита Вейдемане.

"Манчестерский террорист был известен правоохранительным структурам. Так какого черта его раньше не арестовали? Из-за дурацкой толерантности, которая стоила 22 жизней?", - написала журналист.

Пользователи соцсети стали активно комментировать этот пост. Так, некий Янис считает, что проблема не в единичном психопате, а в миграционной политике в целом. "Судебная система не пугает таких типов. Чем можно остановить самоубийц? 5 годами за решеткой с телевизором. Но всех недовольных за решетку не посадишь. Это невозможно физически", - указал пользователь.

Другой комментатор считает, что все потенциальные террористы вычислены и находятся в поле зрения спецслужб. "Всех уже контролируют. Только не знают, когда выстрелит...", - написал Лаурис Лизбовскис.

Как сообщалось, отец Салмана Абеди, подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере, был арестован в столице Ливии Триполи, передает Reuters.

Уточняется, что контртеррористическое подразделение задержало Рамадана Абеди возле его дома в пригороде Триполи в Айн-Заре.

Очевидец сообщил, что вооруженные люди надели на него наручники и увезли.

Ранее полиция Манчестера заявила в своем твиттере, что арестовала пятого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере, при котором погибли 22 человека.

Отмечается, что задержанный мужчина держал при себе некий пакет. Арест был проведен в городе Уиган, который находится в 27 км к западу от Манчестера.

Комментарии 6
Михаил Месиер19 минут назад
теракты происходят из-за таких, как эта Ведьмовна ибо такие, как они и призывают избавляться от других национальностей-----в Великобритании совсем не давно происходили избиение "приезжих" -----причём происходило это по всей Великобритании====сейчас нацики кричат о теракте и забывают, что теракты против других наций производили именно ОНИ-----так что Ведьмовна ----не рой яму другому, а то в этой яме и окажешься
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алекс2 минуты назад
Все ,что может сказать выкидыш от журналистики-это обыкновенную банальность,всем известную и неоднократно озвученную всеми политологами,кому небезразличны свои страны и только Вейдемане сделала открытие.Или пришел бог ,,ПОхмеленис,,и открыл глаза?
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Svetlana Lemeševska11 минут назад
Да не уж то! Толерантность это бренд европы, это их "всё"!
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