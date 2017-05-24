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Теракты, подобные Манчестерскому, происходят из-за того, что европейские лидеры проводят слишком толерантную политику в отношении приезжих, в этом уверена журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, публицист Элита Вейдемане.

"Манчестерский террорист был известен правоохранительным структурам. Так какого черта его раньше не арестовали? Из-за дурацкой толерантности, которая стоила 22 жизней?", - написала журналист.

Mančestras terorists bijis zināms drošībsargājošajām iestādēm. tad kāda velna pēc viņus jau laikus nearestēja? tizlās tolerances dēļ? — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 24 мая 2017 г.

Пользователи соцсети стали активно комментировать этот пост. Так, некий Янис считает, что проблема не в единичном психопате, а в миграционной политике в целом. "Судебная система не пугает таких типов. Чем можно остановить самоубийц? 5 годами за решеткой с телевизором. Но всех недовольных за решетку не посадишь. Это невозможно физически", - указал пользователь.

Другой комментатор считает, что все потенциальные террористы вычислены и находятся в поле зрения спецслужб. "Всех уже контролируют. Только не знают, когда выстрелит...", - написал Лаурис Лизбовскис.

Как сообщалось, отец Салмана Абеди, подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере, был арестован в столице Ливии Триполи, передает Reuters.

Уточняется, что контртеррористическое подразделение задержало Рамадана Абеди возле его дома в пригороде Триполи в Айн-Заре.

Очевидец сообщил, что вооруженные люди надели на него наручники и увезли.

Ранее полиция Манчестера заявила в своем твиттере, что арестовала пятого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере, при котором погибли 22 человека.

Отмечается, что задержанный мужчина держал при себе некий пакет. Арест был проведен в городе Уиган, который находится в 27 км к западу от Манчестера.