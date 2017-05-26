26 мая в истории Латвии: полёт Домбровскиса



26 мая 2016 года утром в Риге сотрудники полиции получили информацию о юноше, который был замечен обнаженным на улице Марсталю. Молодой человек в присутствии людей снял штаны. Когда на место прибыл экипаж полиции, молодой человек — турист из Испании - уже был одет и категорически отрицал, что пытался публично раздеться. Однако после того, как полицейские показали ему расположенную недалеко видеокамеру, мужчина сознался в своих действиях. Он был задержан и доставлен в дежурную часть Полиции самоуправления, где был составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство. Эксклюзив | утром в Риге сотрудники полиции получили информацию о юноше, который был замечен обнаженным на улице Марсталю. Молодой человек в присутствии людей снял штаны. Когда на место прибыл экипаж полиции, молодой человек — турист из Испании - уже был одет и категорически отрицал, что пытался публично раздеться. Однако после того, как полицейские показали ему расположенную недалеко видеокамеру, мужчина сознался в своих действиях. Он был задержан и доставлен в дежурную часть Полиции самоуправления, где был составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство.

президент Андрис Берзиньш посетил Рижскую 2-ю гимназию и сфотографировался на селфи со школьниками.

26 мая 2012 года на собрании партии «Движение 13 января» было принято решение сменить ее название на «За родной язык».



26 мая 2011 года в рижском Христорождественском соборе митрополит Рижский и всея Латвии Александр принял подарок от председателя правления строительной компании «Сконто буве» Гунтиса Рависа - 400 граммов золота 980-й пробы для золочения купола колокольни собора.

В тот же день Сейм не дал Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией разрешение на обыск по месту жительства депутата Айнара Шлесерса. За разрешение проголосовали 35 депутатов, против были семеро, а 37 воздержались.



26 мая 2010 года премьер Валдис Домбровскис принял участие в открытии павильона Латвии на выставке World Expo в Шанхае и лично опробовал представленный там вертикальный ветряной туннель Aeordium. «Латвийский павильон - хорошее место, куда можно прийти и немного свободно полетать, одновременно получив представление о том, что происходит в Латвии», - поделился своими впечатлениями премьер-министр.

В тот же день были завершены работы по упаковке подарков для участников Парламентской ассамблеи НАТО, которая прошла в Риге с 28 мая по 1 июня. Делегаты ассамблеи Североатлантического альянса получили по серебряной монете «Декларация независимости», выпущенной Банком Латвии в честь 20-ой годовщины со дня восстановления независимости Латвии. Сопровождающие делегатов лица, работники делегаций и прочие гости — подарочные комплекты, в который вошли черные керамические кружки, зеленый травяной «Чай гномов», мед и ржаной хлеб.

26 мая 2009 года правительство Латвии поддержало поправки к закону о страховании материнства и по болезни, предусматривающих сокращение продолжительности срока выплаты больничных пособий и прекращение выплаты родительского пособия на время получения пособия по безработице.

В тот же день министр благосостояния Улдис Аугулис сообщил, что среди латвийских безработных встречается очень много людей в возрасте от 20 до 30 лет со средним или основным образованием, которые после школы работали в строительстве.

26 мая 2008 года благодаря сообщению школьников, в Риге был задержан эксгибиционист. Школьники сообщили в полицию об эксгибиционисте, перемещающемся по Межапарку. Полицейские заметили в парке мужчину примерно 30-летнего возраста, похожего по описанию на человека, о котором сообщили школьники. Увидев полицейских, он бросился бежать, но был задержан. При задержании мужчина предлагал полицейским «решить дело иначе, заплатив деньги» и обещая «больше никогда так не делать».

В тот же день правительство поддержало поправки к Закону об обеспечении деятельности президента, которые предусматривают охрану бывшего главы государства в течение четырех лет. И что действующий президент не имеет права отказаться от государственной охраны.

26 мая 2007 года в Риге, около 16.40 в корабль Barri, который был пришвартован в канале возле улицы Твайка, ударила молния, вспыхнул сильный пожар и погибли два человека.

26 мая 2006 года министр юстиции Гунтарс Гринвалдс на торжественном мероприятии в Даугавпилсе вручил выписки из распоряжения Кабинета министров о присвоении латвийского гражданства в порядке натурализации 110-тысячному натурализовавшемуся жителю Латвии. Им стала 20-летняя Юлия Шурховецкая, ученица 12-го класса 6-й Даугавпилсской средней школы.

В тот же день в помещении филологического факультета Латвийского университета знаменитый американский фантаст Гарри Гаррисон прочёл лекцию «Почему сегодня фантастика нужна нам больше, чем когда-либо».

26 мая 2005 года правление Народной партии за деятельность, идущую вразрез с партийной программой, исключило из партии председателя комиссии по иностранным делам сейма Латвии Александра Кирштейнса. Решение об исключении Кирштейнса принято единогласно. Кирштейнс автоматически исключен также и из членов фракции. Правление Народной партии констатировало, что действия, совершенные этим депутатом в последние дни, «довели даже до таких высказываний Александра Кирштейнса, которые граничат с антисемитизмом».

В тот же день Сейм Латвии после 13 часов работы ратифицировал конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств.В принятом Латвией документе были сделаны две оговорки. Одна из них частично не позволяет использовать другой язык, кроме государственного латышского, в названиях улиц, вторая - запрещает использование языков нацменьшинств в работе структур государства и самоуправлений. Совместно с конвенцией была принята декларация, разъясняющая, что конвенция относится только к проживающим в Латвии гражданам страны.

26 мая 2004 года ночью у дома по ул.Стабу 59 в Риге злоумышленники украли предназначавшуюся для экспонирования на скульптурном квадриеннале "Рига 2004 Европейское пространство" скульптуру - отлитую из металла голову овна, которая была прикреплена к капоту автомашины. Эту инсталляцию под названием Dig Down Dig Up предполагалось выставить в выставочном зале Arsenals. С этой работой в художественном проекте собирался участвовать исландский скульптор Хельги Хьялталин Эйолфсон.

В тот же день в Риге состоялось торжественное открытие Московского культурно-делового центра - Дома Москвы.

В тот же день президент Вике-Фрейберга в Хьюстоне получила титул почетного гражданина штата Техас.

26 мая 2003 года Полиция безопасности возбудила уголовное дело о разжигании расовой ненависти в балтийском интернет-портале Delfi, на котором были высказаны угрозы совершения теракта и срыва конкурса песни Евровидения.



26 мая 2002 года на Домской площади Риги не менее пяти тысяч латвийцев встречали Марию Наумову, победительницу конкурса Евровидения в Таллине. Латвийское телевидение организовало прямую трансляцию с Домской площади, так что наблюдать за триумфом латвийской певицы могла вся страна.

В тот же день министр обороны Латвии Гиртс Валдис Кристовскис заявил, что затраты на запуск первого латвийского искусственного спутника Земли могут составить по меньшей мере 10 миллионов долларов США, а в космосе он мог бы появиться в лучшем случае через три - четыре года. Министр отметил, что министерство обороны рассматривает вопрос о привлечении соответствующих зарубежных экспертов, латышей по происхождению.

26 мая 2001 года в Рижском зоопарке открылся комплекс для тропических животных.

26 мая 2000 года вечером в латвийском Этнографическом музее вспыхнул пожар. Сгорели три музейных здания на Курземском подворье, погибли 330 экспонатов, ущерб составил 219 700 латов.



В тот же день из Рижского пассажирского порта в свой первый рейс из Риги в Стокгольм отправился паром "Михаил Шолохов". Ходил до 1 января 2001 года.

В тот же день в Лестене, Тукумского района, был заложен первый камень Братского кладбища легионеров Ваффен СС.

26 мая 1999 года на конференции "Катастрофа 2000 года?" заместитель директора департамента информации Министерства сообщения Янис Зелтиньш сообщил, что государство намерено взять кредит в размере 2 миллионов латов, чтобы подготовить государственные учреждения в решению проблемы 2000-го года. Эта сумма основывается на расчетах, которые каждая государственная структура представила рабочей группе. В общей сложности 56 государственных организаций пришли к выводу, что им необходима финансовая помощь для предотвращения компьютерной проблемы 2000 года, сказал Зелтиньш.

26 мая 1998 года Кабинет министров одобрил присоединение Латвийской Республики к 6-му протоколу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который предусматривает, что в мирное время приговоры к смертной казни не выносится и не приводятся в исполнение.

26 мая 1992 года в Москве начались переговоры о выводе российских войск из Латвии. Закончились безрезультатно.

26 мая 1990 года состоялся учредительный съезд Латвийских свободных профсоюзов.

В тот же день в Даугавпилсе открылся Латгальский праздник песни и танца.

В тот же день Совет Министров СССР принял постановление о защите имущества СССР на территории Латвии.

26 мая 1988 года Верховный Совет Латвийской ССР утвердил закон о порядке организации и проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций.



26 мая 1966 года по решению Совета Министров СССР началось строительство газового хранилища в Инчукалнсе.



26 мая 1937 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «На выставке в Париже павильон Балтийских стран украсила симвoлическая группа — латыш, эстонец и литовец опираются на общий меч».

26 мая 1928 года был принят закон о наделении землей борцов за свободу Латвии.

26 мая 1923 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Сегодня в Риге начинаются «дни ребенка», которые продолжатся до 3 июня. В 11 час. утра в Домской, Новой Гертрудинской, Петровской, католической церкви и в православном соборе при участи епископов и хоров состоится богослужение, после чего дети соберутся на Эспланаде, откуда они отправятся к замку для приветствования правительства. В 2 часа дня в зале Черноголовых открывается выставка защиты материнства и детей; одновременно состоится открытие выставки детского рукоделия по Романовской улице № 55; обе выставки будут открыты до 3 июня. Вход бесплатный».

26 мая 1917 года собрание 8-го Валмиерского латышского стрелкового полка объявило бойкот буржуазной печати.

26 мая 1910 года в Риге открылся второй съезд журналистов Прибалтийского края. Как сообщала газета «Русское слово»: «Присутствуют представители всех прогрессивных изданий, русских, немецких, эстонских и латышских. Из рижских газет уклонились от участия в съезде три черносотенных газеты, две немецких и одна латышская».

Фото - president.lv, pravoslavie.lv, aerodium.lv, газеты "Неаткарига" и "Яунакас Зиняс".