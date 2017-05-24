Общество "Мозаика": бóльшая толерантность латышей - миф (8)
Представление о том, что русскоязычные жители Латвии - бóльшие гомофобы, нежели латыши, является ложным. Об этом в эфире радио Baltkom заявил член организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей "Мозаика" Каспар Залитис. По его словам, как гомофобия, так и толерантность, не делятся в Латвии по этническому признаку.
"Данные по Латвии показывают, что самые нетолерантные - это мужчины старше 55 лет. Что же касается языка, то все у нас спрашивают, правда ли, что латыши намного толерантнее русских? Но толерантны и нетолерантны в Латвии все одинаково. Мы не можем говорить, что гомофобия характерна только для русских или только для латышей", - сказал Залитис.
Напомним, каждый год в одной из трех стран Балтии проводится "Балтийский прайд", в этом году он пройдет в Таллине, а в следующем - в Риге.
,,Гей,,-подумала ворона,глянув на попугая.
Пусть извращенцы живут в уверенности,что общество к ним толерантно,да и эта некая толерантность (не убили ж никого и не отпоавили в больницу)до тех пор,если не уйдут в перебор ,навязывая свою содомитскую культуру.
Думаю,что все таки уйдут-как никак 100 дней хотят в 100-летие Латвии напрягать нас ,нормальных людей,своими шествиями,парадами и другими массовыми мероприятиями.