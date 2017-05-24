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Представление о том, что русскоязычные жители Латвии - бóльшие гомофобы, нежели латыши, является ложным. Об этом в эфире радио Baltkom заявил член организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей "Мозаика" Каспар Залитис. По его словам, как гомофобия, так и толерантность, не делятся в Латвии по этническому признаку.

"Данные по Латвии показывают, что самые нетолерантные - это мужчины старше 55 лет. Что же касается языка, то все у нас спрашивают, правда ли, что латыши намного толерантнее русских? Но толерантны и нетолерантны в Латвии все одинаково. Мы не можем говорить, что гомофобия характерна только для русских или только для латышей", - сказал Залитис.

Напомним, каждый год в одной из трех стран Балтии проводится "Балтийский прайд", в этом году он пройдет в Таллине, а в следующем - в Риге.