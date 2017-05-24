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Сейчас предвыборные кампании находятся в жутком состоянии. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил журналист, публицист Лато Лапса, комментируя период предвыборной агитации.

"Нынешние предвыборные кампании - это ужас-ужас-ужас! Это печальное зрелище. Я помню как еще пару лет назад все ругали Ушакова из-за того, что он многое обещает сделать бесплатным. Сейчас любая, даже самая либеральная, самая правая партия соревнуется на этом поле - кто больше чего пообещает сделать бесплатным", - рассказал Лапса.

Он предположил, что такая пресность предвыборных кампаний может быть связана с тем, что все политики уже готовятся к следующему году, к парламентским выборам.

"Людям в своих предвыборных речах надо говорить о том, что после их прихода к власти они будут развивать город и приложат все усилия для того, чтобы рижанам хорошо жилось. Вместо этого они заявляют о том, что будут ловить жуликов в Рижской думе", - отметил Лапса.

Он считает, что политики уже давно между собой договорились.

"Хоть кто-то и будет имитировать предвыборную кампанию в Риге, все равно все останется как раньше: Нилу - Рига, остальным - государство. И все будут жить дружно", - добавил Лапса.

Напомним, что выборы в самоуправления Латвии состоятся 3 июня этого года. На муниципальных выборах можно проголосовать только на участке, в список которого избиратель включен. Проголосовать можно и досрочно - за три дня до дня выборов.

В день выборов 3 июня избирательные участки будут открыты для голосования с 7.00 до 22.00. Предварительное голосование проводится 31 мая с 17.00 до 20.00, 1 июня с 9.00 до 12.00 и 2 июня с 10.00 до 16.00.