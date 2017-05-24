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В воде на морском побережье в Юрмале наблюдаются маслянистые разводы неизвестного происхождения желто-коричневого цвета, об этом порталу Mixnews сообщают очевидцы, приславшие фотографии с пляжа в Майори. Люди обеспокоены тем, что это может быть "экологическая катастрофа".

"Довольно большие пятна. Вещество похоже на эмульсию - масло с водой. Или на краску желтую. Ничем не пахнет", - сообщили читатели.

Между тем, глава Управления среды при департаменте жилья и среды Аскольд Клявиньш успокоил отдыхающих и рассказал радио Baltkom , что это сосновая пыльца в период активного цветения.

"Могу сказать с уверенностью на 99%, что это пыльца. Но если людей этот довод не убеждает, то они могут собрать образцы и сдать на проверку в лабораторию Агентства по охране природы Латвии", - сказал эксперт.