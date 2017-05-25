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Рижская дума, вдохновленная решением Верховного суда, будет последовательно осуществлять политику закрытия игорных залов в центре города. Об этом рассказал в интервью радио Baltkom руководитель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Дайнис Турлайс.

"Запрет на игорные залы в историческом центре столицы не является внезапным решением. В 2006 году в Законе об азартных играх и лотереях были прописаны правила о том, что предпринимателям необходимо до 2011 года закрыть все игорные залы в центре Риги", - сообщил Турлайс.

Однако он отметил, что из-за странных решений судов, которые поддерживали предпринимательскую деятельность, этого сделать не удавалось.

"Последнее решение Верховного суда дает нам право закрывать существующие залы. Такой вердикт мы приняли с большой благодарностью", - добавил Турлайс.

Отвечая на вопрос о том, кому мешают игорные залы в центре города, он ответил, что закон не подлежит обсуждению.

"Большинство рижан поддерживает такое решение Рижской думы. Мы действуем в интересах людей", - заключил Турлайс.

Напомним, что депутаты Рижской думы одобрили запрет на игорные залы в историческом центре столицы. Теперь юридическое управление думы приступит к подготовке решений об отказе коммерсантам в размещении игорных залов на этой территории. Проект решения о запрете будет подготовлен в отношении 41 игорного зала.