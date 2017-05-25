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Люди не хотят платить налоги, но желают получать качественные медицинские услуги. Но ведь это невозможно! Об это в эфире радио Baltkom рассказала министр здравоохранения Латвии Анда Чакша, комментируя ситуацию с бюджетом в отрасли.

"Дисбаланс, с которым мы сталкиваемся на приеме у врача - "все дорого". Но при этом никто не хочет платить налоги, зато все желают получать качественные медицинские услуги. Согласно официальным данным, в этом году налогоплательщиков стало меньше, чем в прошлом", - заявила Чакша.

Она также отметила, что проблема финансирования распространяется на всю отрасль здравоохранения, а не на что-то конкретное.

"Все взаимосвязано. Если не хватает средств на зарплаты медикам, то не будет хватать и врачей. Если не будут выделяться квоты на оказание услуг, то начнутся нескончаемые очереди. Сейчас мы имеем и первое, и второе", - рассказала министр.

Она добавила, что в настоящий момент еще не достигнуто договоренности об источнике дополнительных средств на здравоохранение, отметив при этом, что он обязательно должен быть долгосрочным.

"Мы не должны каждый год возвращаться к этому вопросу и искать заново пути решения проблемы. Необходимо найти постоянный внутренний ресурс", - подчеркнула Чакша.

Напомним, что президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи с министром здравоохранения обсудили актуальные вопросы здравоохранения, включая вопрос его финансирования.