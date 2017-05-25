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"Загадочная русская душа открывается только человеку, читающему произведения Достоевского", - заявил в рамках программы "Круглый стол", посвященной демократии и тирании на радио Baltkom правнук русского писателя Федора Михайловича Достоевского Дмитрий Андреевич.

"Сложно говорить о тирании и демократии в сфере творчества Федора Михайловича Достоевского, так как основными для него были не политические события и формации, а человеческая душа и человек как таковой. Если говорить о самом Федоре Михайловиче, то в молодости он отвлекся от литературного творчества и вступил в кружок Петрашевского, стал даже диссидентом, но потом повинился и написал: "Мы только хотели поправить Христа. Не более". А относительно его политических взглядов – совершенно однозначно, что после каторги он воспринял русское самодержавие, стал монархистом и не только поддерживал существующий строй, но и неоднократно встречался с будущем царем и обсуждал с ним важные вопросы", - поделился правнук великого писателя.

Так же Дмитрий Андреевич заявил, что каждый человек придерживается определённой политической формации.

"Человек выбирает, что-то сугубо своё и окружает себя социальной средой, которая вызывает в нем поддержку той или иной политической формации. В конце концов, любого человека можно заставить признаться в том кто он – демократ или консерватор, тиран или вселюбящий верующий человек", - отметил Дмитрий Достоевский.

О русской душе правнук писателя сказал: - "Если говорить о загадочной русской душе, то она открывается только человеку внимательно читающему произведения Достоевского. А особенно читающему "Братьев Карамазовых". Давно существует красивая гипотеза, что все три брата Карамазовы – это три ипостаси одного человека. Человек бунтующий, человек равнодушный, человек верующий - русская душа и есть. Я очень много ездил по западной Европе и встречал людей, которые живут по Достоевскому и пытаются понять русский менталитет".

И в конце Дмитрий Достоевский добавил, что русские люди и тирания – это разные вещи.

"Русский человек не может быть тираном. У него большое любящее и доброе сердце. Мой прадед Федор Михайлович считал, что тиран – это отец родной. И пусть он даже Ирод или Сталин, он все равно отец".

Напомним, 24 мая на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвящённая тирании и демократии.