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Фото/Facebook/Яков Джугашвили

Сталин был типичный бюрократ, но несмотря на его талант вникать в самую суть вопроса, умение править и восхищение миллионов, система его власти дала сбой. А альтернатива бюрократической системе – это делократия. Такое мнение в рамках программы "Круглый стол", посвящённой демократии и тирании на радио Baltkom высказал правнук Иосифа Сталина, грузинский общественный деятель, художник Яков Джугашвили.

"Демократия - форма создания власти. Когда люди говорят об управлении, и в то же время приписывают туда демократию, они просто ошибаются. Управление может осуществляться по двум системам: бюрократической и делократической, которая на западе называется нетократия. Бюрократия состоит из двух слов (bureau – начальник и κράτος - власть) и означает власть начальника. При бюрократии подчинённый выполняет указания начальника. И здесь, качество конечного результата зависит от начальника. Чем он лучше, тем лучше будет результат", - отметил правнук Сталина.

Яков Джугашвили рассказал, что Иосиф Сталин обладал особыми человеческими качествами, которые помогли ему стать вождем, но его одержимость властью вышла за допустимые пределы.

"Сталин считался вождем потому, что у него были особые человеческие качества, которые вызывали восхищение у миллионов людей и, в том числе, у тех, с кем он работал. У него была способность вникать в суть вопросов. Он был типичный бюрократ. Но в бюрократической системе, как и в любой другой, есть свои пределы – каким бы начальник не был, она может пойти вразнос", - заявил Джугашвили.

Также художник поделился своими доводами о пользе делократии.

"Альтернатива бюрократической системе – это делократия. При делократической системе и подчинённый, и начальник подчинены конечному результату труда. Но чтобы делократическая система победила, она должна начинаться с самой верхней власти. Власть должна быть полностью подчинена результату. А в чем конечный результат деятельности власти? С какой целью народ выбирает себе власть? Только с одной – защитить свою жизнь от ухудшения и других бед. И в конце срока полномочий делократической власти, верхи могли бы трезво оценивать насколько власть достигла конечного результата", - пояснил Джугашвили.

Правнук Сталина считает, что сам является делократом.

"Лично я - художник, и вся моя жизнь зависит от результата моего труда. Поэтому я до мозга костей делократ", - заявил Яков Джугашвили.

Напомним, 24 мая на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвящённая тирании и демократии.