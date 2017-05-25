Эксклюзив |

3 июня, в субботу, c 7.00 до 22.00 в Латвии пройдут выборы в местные самоуправления. Народ выбирает депутатов в 110 краях и 9 городах.

3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.

Ну и, понятное дело, как потом принял город. И сколько.