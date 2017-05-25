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Финансирование отрасли здравоохранения должно осуществляться таким образом, чтобы деньги на медицину распределялись сразу на несколько лет вперед, а не по мере поступления проблем. Об этом в эфире радио Baltkom заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

«Долгосрочный источник означает то, что мы каждый год заново не начинали бы искать средства для финансирования здравоохранения. Если посмотреть на общий бюджет в среднем по Евросоюзу, то каждое государство финансирует свое здравоохранение в зависимости от своей экономике, в среднем 12-14% от общего бюджета. Мы должны смотреть проценты ВВП и сначала выделить 4% от ВВП и далее выйти на 5%. Чтобы этого достичь, то надо исходить из каких-то долгосрочных ресурсов. Один вариант – это взять деньги из общих расходов, но мы должны понимать, что это новое финансирование", - сказала Чакша.

При этом министр отметила, что говоря об увеличении финансирования на здравоохранение, речь не идет о том, чтобы искать эти средства внутри отрасли, так как внутренние резервы исчерпаны.

"В самой системе здравоохранении ресурсов уже нет. В любой системе есть внутренний резерв, чтобы оптимизировать общие закупки, чтобы этот процесс был прозрачен и максимально эффективным. Если мы смотрим на само лечение, на зарплаты врачей и медсестер, то там я не вижу внутреннего ресурса вообще», - указала Чакша.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис 24 мая во время встречи с министром здравоохранения Андой Чакшей, заявил о том, что государство должно обеспечить потребности населения в качественном и доступном здравоохранении, поэтому правительство должно найти долгосрочный источник дополнительного финансирования.