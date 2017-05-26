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Cамое трудное - это найти такое решение в вопросе финансирования здравоохранения, которое устроило бы всех. Так называемый "налог на здоровье" - не единственный источник дополнительных средств, обсуждаются и другие варианты. Об этом в программе "Разворот" в эфире радио Baltkom рассказала министр здравоохранения Анда Чакша.

"Надо найти такое решение, с которым бы согласилось большинство. И это самое трудное. Я бы не хотела останавливаться только на том предложении, которое предусматривает дополнительный взнос пациента в размере 20 евро", - заявила Чакша.

Она подчеркнула, что такой способ может лишь частично покрыть существующий дефицит средств на оказание медуслуг.

"Человеку, который заплатит 20 евро, будет казаться, что уже завтра он сможет получить все блага системы здравоохранения. Но ведь это не так. Например, принцип посещения врача останется таким же: семейный врач, секундарная консультация и так далее", - отметила министр.

Напомним, что правительство Латвии предложило ввести государственное обязательное страхование здоровья (так называемый "налог на здоровье"), чтобы не ставить под угрозу налоговую реформу. Страхование планируется осуществлять за счет пациентов и дополнительных взносов. В этом случае каждому жителю придется ежемесячно платить около 20-25 евро.