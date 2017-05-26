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Жительница города Олайне 25 мая, вернувшись после работы домой, не обнаружила у себя в квартире балкона. Оказывается, в доме проводились ремонтные работы по укреплению фасада, но жильцов об этом не предупредили. Об этом девушка рассказала в интервью радио Baltkom.

По ее словам, балкон в квартире выше тоже отсутствовал, а все вещи с ее балкона валялись на земле.

"В четверг, 25 мая, около 7 часов вечера, я вернулась домой после работы и не увидела у себя в квартире балкона. В прямом смысле этого слова! Возмутительно, что мне никто ничего не сообщил о запланированных ремонтных работах! Не было ни объявления на двери подъезда, ни извещения в почтовом ящике. Все мои вещи, которые находились на балконе - стулья, ведра, горшки с цветами, я обнаружила валяющимися на улице. А у соседей, например, сушилось белье, которое собрало на себя всю строительную пыль", - рассказала жительница Олайне.

При этом, она сообщила, что балкон давно находился в аварийном состоянии. Еще три года назад начали поступать жалобы от соседей снизу - на них стали сыпаться куски бетона. Она обратилась в домоуправление.

"В 2014 году, когда у нас начал сыпаться балкон, мы написали заявление в домоуправление. Там ответили, что работы по реновации балконов начнутся только тогда, когда будет получено финансирование на комплексную реновацию домов в городе. А конкретными случаями они не занимаются", - сообщила жительница.

Возмущенная хозяйка квартиры позвонила в Олайнскую думу, где ее переадресовали в Olaines ūdens un siltums, которое занимается проектами по реновации балконов. В свою очередь, представитель предприятия лишь выразила сожаления.

"К сожалению, вот так организовали работу. Конечно, жители дома должны быть проинформированы, что 25 мая запланированы работы по ремонту балконов. Мне сложно сказать, почему этого не было сделано. Теперь подобными вопросами занимается новый отдел домоуправления. Если у вас есть претензии, то пишите. Что сделано, то сделано", - сказали девушке в Olaines ūdens un siltums.

Как сообщили радио Baltkom в Olaines ūdens un siltums, ремонтными работами занимается частная фирма, у которой заключен договор с отделом домоуправления.

"Предлагаю вам связаться с тем человеком, который за это отвечает - с руководителем отдела домоуправления, но он будет только в понедельник. В свою очередь, я обязательно передам ему жалобы жительницы", - сказала представитель предприятия Olaines ūdens un siltums Вера Лебедева.