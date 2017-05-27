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Если сделать ревизию по начислению премий во всех латвийских госучреждениях, то там необоснованных выплат наберется на 60 миллионов евро как минимум. Об этом с уверенностью заявил в эфире радио Baltkom журналист, публицист Лато Лапса, комментируя финансовые проверки госпредприятий на начисление доплат работникам.

"Эти необоснованные премии на 6 млн евро, которые констатировал Госконтроль, только верхушка айсберга. Если бы была возможность провести ревизию вообще по всем премиям и добавкам во всех госучреждениях, там бы речь была уже о всех 60 миллионах. Мы знаем, что все процессы начинаются с головы. Возьмем, например, канцелярию президента. Там по-прежнему советник по экономике ежемесячно получает доплаты за то, что он разрабатывает новые идеи по инвестициям. Я сейчас отправить запрос в канцелярию, чтобы узнать, какие новые идеи он разработал за последние 5 месяцев и чем они отличаются друг от друга. Пока ответа я не получил, но добавки советнику выплачиваются", - пояснил Лапса.

Напомним, что Государственный контроль обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность начисленных в прошлом году доплат работникам госучреждений, так как в ходе выборочной финансовой ревизии госконтроль не получил обоснования для начислений доплат в размере более 6 млн евро.