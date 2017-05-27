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Латвия относится к представленным в нашей стране СМИ более демократично, нежели Украина к своим. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Рита Рудуша, говоря об ограничениях в медиасреде.

"Конечно, смысл в приостановке каналов, которые нарушают закон, есть. Если подходить к этому вопросу так, как это происходит на Украине, это уже далеко от демократической политики. Просто взять и закрыть – авторитарная тенденция. В целом, я бы не стала проводить параллели между Украиной и Латвией. Наша страна ведет себя куда более демократично в таких вопросах. Присутствие тех фальшивых новостей, чьи ноги растут из пропаганды, определенно есть, но я не думаю, что они существуют только на русском языке и только у нас, в Латвии", - считает Рудуша.

Напомним, что президент Украины подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники.

Помимо этого доступ будет заблокирован ко всем сервисам Яндекса, кроме главной страницы поисковика.