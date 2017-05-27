Эксклюзив |

Представление о том, что в параде секс-меньшинств принимают участие исключительно гомосуксуалы является ошибочным. Об этом в эфире радио Baltkom заявил член организации "Мозаика" Каспар Залитис.

"Очень многие задают вопрос о том, как объяснить ребенку, что это сейчас происходит на улице (во время прайда – ред.). Я скажу больше, немало семей с детьми участвует в шествии. Основная масса же думает так - что все, например, 5000 человек, которые участвуют в шествии - гомосексуалы, но это не так. Более 70% участвующих в прайде - гетеросексуалы. Они идут за своих друзей, за идею, выражают таким образом солидарность. Очень многие члены ЛГБТ-сообщества наблюдают за шествием со стороны, потому что они боятся выйти с нами, они боятся попасть в кадр СМИ, потому что потом их окружение может узнать об их ориентации, они прячутся", - сказал Залитис.

Напомним, следующий Европрайд состоится в Риге в 2018 году. Как уже сообщалось, "Балтийский прайд" проводится каждый год в одной из трех стран Балтии, в этом году он пройдет в Таллине, а в следующем - в латвийской столице.