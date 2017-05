27 мая 2016 года Верховный суд отменил решение Административного районного суда не принимать исковое заявление о регистрации браков между лицами одного пола. Но согласился с выводами судьи Административного районного суда о том, что нормативные акты не предусматривают возможности регистрации брака между лицами одного пола, поэтому у заявителя нет субъективного права требовать такой регистрации брака. Одновременно Верховный суд признал, что в случае, если целью лица не является только и единственно регистрация брака, а лицо хочет добиться признания и защиты однополых семей и отношений, суть иска подлежит более углубленному изучению.

Той же ночью, около 4 часов, сильный пожар возник в одном из жилых домов на улице Лиела в Салдусе. Из дома, еще до прибытия пожарных, были эвакуированы 15 человек. Спасателям из задымленных помещений удалось спасти хомяка, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. При ликвидации пожара травмы получил один спасатель.

президент Андрис Берзиньш приветствовал новорожденную тройню и их родителей. В течении того месяца в Латвии родились трое тройняшек.



27 мая 2013 года во время визита в Португалию президент Андрис Берзиньш встретился с представителями латышской общины.

27 мая 2012 года спикер Сейма Солвита Аболтиня заявила в интервью агентству ЛЕТА: «У меня нет ни стилиста, ни оплачиваемого государством парикмахера». Спикер сообщила, что в Германии ей известно несколько магазинов, где предлагается одежда по ее вкусу, и она старается время от времени в этих магазинах бывать. Аболтиня, имея стандартную фигуру, покупает готовую одежду и не имеет личной портнихи.

В тот же день в Риге своей квартире в Пардаугаве был найден мёртвым уголовный авторитет 57-летний Сергей Сниедзиньш , известный под кличкой Снег. Как сообщили в полиции, он умер в результате естественной смерти. Труп находился в стадии разложения.



27 мая 2011 года в Рижской высшей экономической школе состоялась презентация книги премьер-министрa Валдиса Домбровскиса и экономиста Андерса Аслунда How Latvia Came through the Financial Crises («Как Латвия преодолевала финансовый кризис»). Книга вышла на английском языке. «Своим опытом мы хотим поделиться с латвийским и международным сообществом, восстановив доброе имя Латвии в мире», — сказал Домбровскис.

27 мая 2009 года передача ЛТВ Panorаma сообщила, что экономический кризис сильно сократил в Латвии список миллионеров, и в этом году этого статуса лишились более 300 его обладателей. При этом передача отметила, что таких миллионеров, которые превратились "в совсем голых и бедных", мало.

В тот же день президент Валдис Затлерс заявил, что ни одно из требований, которые он выдвигал правительству и Сейму, до конца так и не было выполнено. При этом, как подчеркнул глава государства, вопрос о роспуске парламента на повестке дня не стоит.

В тот же день парламентская комиссия по выполнению закона о гражданстве предложила признать Хосе Хавьера Мансур-Гарсию гражданином Латвии за его вклад в формирование международно узнаваемого образа Латвии, поощрение межкультурного диалога и формирование гражданского общества. Мансур-Гарсия подал заявление на натурализацию и сдал все необходимые экзамены. Однако то, что согласно мексиканскому законодательству он не может отказаться от гражданства Мексики, препятствует получению им латвийского гражданства в порядке натурализации. В рекомендации экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга указала, что о любви и уважении Мансур-Гарсия к Латвии свидетельствует то, что он бегло говорит по-латышски и готов для получения латвийского гражданства отказаться от мексиканского.

27 мая 2008 года кардинал Латвийской Римско-католический церкви Янис Пуятс и 26 глав католических приходов в открытом письме премьер-министру, министру внутренних дел и Рижской думе заявили, что шествия сексуальных меньшинств в Латвии должны расцениваться как незаконные и недопустимые, так как направлены против общественной нравственности и закрепленной в Конституции модели семьи, против естественного порядка вещей и Закона Божьего. Кроме того, по мнению духовных лиц, гей-парады унижают стражей закона, так как вынуждают их вопреки совести становиться на сторону геев. Кардинал указал, что к меньшинству человек может быть причислен по национальности, языку, расе, цвету кожи, но не по моральными установкам, поэтому гомосексуальное меньшинство имеет не больше прав на признание, чем меньшинство алкоголиков и наркоманов или любое другое, основанное на безнравственных наклонностях.



В тот же день в Москве активисты движения «Россия молодая» провели пикет у посольства ЛР, чтобы выразить благодарность жителям Латвии за поддержку России на конкурсе «Евровидение-2008» - высшие 12 баллов, отданные Диме Билану. Активисты пришли с лозунгами «Переписывать историю – это фарс! Народ Латвии голосует за нас!» и «Нет фашизму по телевидению, смотрите лучше Евровидение!». Пикет должен был завершиться флеш-мобом, в ходе которого более 50 участников собирались показать телепрограмму ведущего латвийского телеканала LTV-1, в которой латыш вычеркнул фильм «The Soviet Story» и отметил «Евровидение-2008», чтобы проголосовать за Россию. Но милиция разогнала пикет, пять человек были задержаны.



В тот же день для участия в презентации латвийского издания своей книги «Исповедь бунтаря» в Латвию приехал член политического совета российского Союза правых сил Борис Немцов. В России его книга не пользовалась особым спросом, а в Латвии, переведённая на государственный язык, в магазинах Яниса Розе вышла на первое место по продажам. На втором месте в этом рейтинге оказалась «Тибетская книга мёртвых», а на третьем книга «Йога и медитация».

27 мая 2007 года министр по делам общественной интеграции Оскарс Кастенс заявил, что Управлению натурализации нужно установить основные причины, почему в последнее время число желающих получить гражданство Латвии резко пошло на убыль. Как сообщили в УН, в последние месяцы претендентов на получение латвийского гражданства стало настолько мало, что сотрудники Управления все чаще отменяют запланированные экзамены.

В тот же день в Саласпилсе на празднике города состоялось первое в Латвии шоу кабриолетов. В празднике приняли участие 35 открытых автомашин, которые колонной прибыли из Риги, проехались парадом на местном стадионе и боролись за звание "Лучший кабрио-экипаж 2007 года".



27 мая 2006 года прибывший в Ригу с визитом патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил президента Вайру Вике-Фрейбергу орденом Святой равноапостольной княгини Ольги 1-й степени. Президент и патриарх возложили цветы к памятнику Свободы.



В тот же день указом № 1/37 Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, был учрежден орден Латвийской Православной Церкви святого священномученика Иоанна архиепископа Рижского. Девиз ордена - слова из соборного послания святого Апостола Иакова на славянском языке: «Вера без дел мертва есть» и на латышском: Ticība bez darbiem ir nedzīva.

27 мая 2005 года Полиция безопасности обнаружила в двух рижских типографиях, одна из которых работала нелегально, производство поддельных документов латвийских госучреждений, российских документов и товарных накладных. При обыске в этих типографиях, в одной фирме автоперевозок и по месту жительства трех подозреваемых обнаружены заготовки документов, регистрационных автомобильных удостоверений, дипломов, свидетельств, дорожных чеков, печати и их заготовки, в том числе, гербовые печати министерств и других госучреждений, и заготовки различных российских документов.

В тот же день в Майори на ул. Йомас вместо заброшенной и долго пустовавшей гостиницы «Юрмала» открылась гостиница «Юрмала SPA», рассчитанная на 380 постояльцев. Как сообщалось, общие затраты по проекту составили 16 миллионов евро.

В тот же день в Рижский порт вошел круизный пассажирский лайнер Constellation. Длина лайнера - 294 метра, ширина - 32,2 метра, осадка - 8,1 метров. Это было самое большое из когда-либо заходивших до этого в латвийские порты круизных судов.

27 мая 2004 года Сейм Латвии утвердил в должности начальника Бюро по борьбе с коррупцией сотрудника Бюро Алексея Лоскутова, единогласно выдвинутого на эту должность правительством. В закрытом голосовании за назначение Лоскутова проголосовали 64, против - 32 депутата, один избирательный бюллетень был признан недействительным.

В тот же день в Риге в Олимпийском холле Skonto состоялся концерт знаменитой немецкой группы Kraftwerk — пионеров электронной музыки. Четыре композиции с этого концерта попали в альбом группы Minimum-Maximum.

27 мая 2003 года заместитель начальника Государственной полиции Арвид Мархелс собщил, что реформа в Государственной полиции, начатая около месяца назад, почти завершена. В ходе реформы будет сокращено около 500 человек.



27 мая 2002 года, в 9 утра, в заброшенное село Малые Баты Голишевской волости Карсавского района прибыл отряд латвийских национал-большевиков, чтобы провести там акцию солидарности с красным партизаном Василием Кононовым. Из мешка было извлечено чучело предателя в форме сотрудника латвийской вспомогательной полиции времен немецкой оккупации и вздернуто на балке дома, над которым был поднят национал-большевисткий флаг. После чучело облили его соляркой и подожгли. «Это было еще и предупреждение всем предателям. Мы помним всех, кто нас предавал. Как и у Василия Кононова 58 лет назад, у латвийских нацболов, если понадобится, рука не дрогнет» - писала нацболовская газета «Трибунал».

В тот же день за победу в 47-м конкурсе песни Евровидения Латвийское телевидение пообещало оказывать информационную поддержку Марии Наумовой на всем продолжении ее творческой карьеры. Исполняющий обязанности генерального директора LTV Гундарс Редерс, сказал, что еще неизвестно, как юридически будет оформлен этот дар, но предполагается, что LTV будет информировать о новых альбомах, синглах, турне и концертах Наумовой.

27 мая 2000 года в Риге состоялся первый в Латвии слет близнецов.

27 мая 1998 года депутаты Сейма 42 голосами "за" при 12 "против" и 13 воздержавшихся освободили полковника Земессардзе Юриса Далбиньша от занимаемой должности командующего Национальными вооруженными силами.Выступивший на заседании Сейма, министр обороны Талавс Юндзис напомнил, что, учитывая события 3 марта у здания Рижской думы и стремясь не обострять политическую ситуацию в день памяти легиона 16 марта, правительство приняло решение о том, что официальным лицам следует воздержаться от участия в мероприятиях легионеров. С этим решением был ознакомлен и Далбиньш, который выразил свое согласие с ним, однако спустя несколько дней издал приказ об обеспечении участия вооруженных сил в мероприятиях легионеров.

27 мая 1996 года суд Видземского предместья Риги приговорил к четырем годам лишения свободы директора агентства "Мисс Латвия" Инту Фогеле, сбившую машиной человека.

В тот же день Латвия начала метадоновую программу лечения наркоманов.

27 мая 1993 года были приняты решения Комитета по денежной ре­форме ЛР «О переходе на лат» и «Об обозначении всех видов налогов, пошлин и неналоговых платежей в ла­тах и сантимах».



27 мая 1987 года ночью Роман Свистунов, 1963 года рождения, уроженец города Туапсе Краснодарского края, выпивал со знакомым сторожем на летном поле аэродрома колхоза "Друва" Салдусского района Латвийской ССР. В 5 часов 10 минут утра Свистунов поднял в воздух самолет сельскохозяйственной авиации АН-2 CCCP-70501 (на фото) и вылетел в сторону Швеции. Приводнил самолет, выработавший горючее, вблизи восточного побережья острова Готланд, и добрался до берега вплавь. Был приговорен шведским судом к 2 годам лишения свободы условно и получил статус политического беженца. Самолет находится в музее авиации острова Готланд.



27 мая 1969 года в Юрмале, на пляже, впервые состоялся праздник города-курорта «Праздник янтарного моря». Почетным гостями мероприятия были второй космонавт Герман Титов и композитор Александра Пахмутова.

27 мая 1944 года года отряд красного партизана Василия Кононова казнил в селе Малые Баты девять местных жителей, сотрудничавших с немцами.

27 мая 1941 года на заседании Лиепайского райисполкома было решено переименовать: улицу Базницас (Церковную) - в улицу Комуналу (Коммунальную), улицу Эмигранту (Эмигрантскую) - в улицу Красных курсантов, а улицу Генерала Балодиса - в улицу Маршала Тимошенко.



27 мая 1927 года в Рижском замке для посетителей был открыт Государственный художественный музей, основанный в 1920 году.

27 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «После совещания с начальниками полицейских участков, префект г. Риги издал ряд распоряжений относительно устранения некоторых нежелательных явлений. Нечистоты, вроде апельсиновых и других корок, шелухи от семечек в скверах, садах и на площадях, должны быть регулярно удаляемы. Запрещается выбивать ковры, постельное белье и прочее через окна и балконы. Во всех помещениях, где предстоит скопление публики, должны быть проведены телефоны. В помещениях, где нет телефона, собрания публики не будут допущены...»



27 мая 1923 года в Риге на Эспланаде школьниками были продемонстрированы физкультурные упражнения. Участвовали примерно 2 тысячи мальчиков и девочек из всех рижских школ.

27 мая 1896 года в Риге был открыт понтонный мост через Даугаву.

27 мая 1887 года в Риге был зафиксирован температурный рекорд в +29 градусов.



27 мая 1856 года (по старому стилю) в Ригу прибыл император Александр II. Он посетил остров Магнусгольм (Мангальсала) и осмотрел мол. О чем была была высечена надпись на камне «Государь Император Александр II осмотреть изволил дамбу».

27 мая 1845 года в Риге был зафиксирован температурный рекорд минус 1,8 градусов.

