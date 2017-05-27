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Вопрос о создании единого общественного телеканала на русском языке в странах Балтии уже длительное время не находится в повестке дня Министерства культуры. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил руководитель отдела медиаполитики министерства культуры Роберт Путнис.

"У нас перед глазами пример Эстонии, где они создали подобный канал на русском языке ETV+, но он не дал ожидаемых результатов. Поэтому мы не совсем понимаем, есть ли смысл и нам пытаться работать с русскоязычными таким же образом, по средствам такого канала. Очень много мнений на этот счет, и все они отличаются друг от друга. Мы постоянно дискутируем насчет канала на русском языке, но элементарно даже за 2016 год никакого прогресса в этом вопросе нет. К тому же, только в феврале сменился состав Совета по электронным СМИ (NEPLP). Могу сказать одно - с начала 2014 года вопрос о создании телеканала на русском не поднимается. По этому вопросу никаких предложений больше не поступает", - сказал Путнис.

Напомним, раннее в 2014 году министры культуры стран Балтии обсуждали идею создания единого общественного телеканала на русском языке для борьбы с российской пропагандой. Вследствие, в Эстонии был создан телеканал ETV+, в Латвии же идея не получила должного одобрения.