Эксклюзив |

Сегодня, 26 мая, на радио Baltkom состоятся предвыборные дебаты.

В студию придут кандидат в мэры Риги от объединенного списка "За развитие Латвии" и Латвийского объединения регионов (ЛОР) Мартиньш Бондарс; кандидат в депутаты Рижской думы от Союза "зеленых" и крестьян, парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс и кандидат в депутаты от объединенного списка "Согласие"/Честь служить Риге, вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь сразу после 16.00!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.