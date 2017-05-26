АНОНС: предвыборные дебаты на радио Baltkom (2)
Эксклюзив | 26 мая 2017 года, 15:05
Сегодня, 26 мая, на радио Baltkom состоятся предвыборные дебаты.
В студию придут кандидат в мэры Риги от объединенного списка "За развитие Латвии" и Латвийского объединения регионов (ЛОР) Мартиньш Бондарс; кандидат в депутаты Рижской думы от Союза "зеленых" и крестьян, парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс и кандидат в депутаты от объединенного списка "Согласие"/Честь служить Риге, вице-мэр Риги Андрис Америкс.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь сразу после 16.00!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Ушаков опять испужался прийти, как вчера на ЛТВ7? :))
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Кандидата от евроскептиков тут как понимаю в упор не хотят видеть. Видимо история с Трампом никого не учит
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