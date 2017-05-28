28 мая 2016 года гражданин Турции спас тонущего в Рижском канале ребенка из Казахстана, сообщил специалист по связям с общественностью полиции самоуправления Риги Томc Садовскис. Мужчина находился недалеко от канала и заметил, что маленький мальчик, играя на берегу водоема, упал в воду и собственными силами не может из него выбраться. Мужчина прыгнул в воду и вытащил тонущего ребенка. Сразу же после этого на место происшествия были вызваны медики, которые оказали ребенку медицинскую помощь. Мать мальчика пояснила, что пошла в магазин и оставила своего шестилетнего сына с бабушкой и дедушкой. Пострадавший мальчик и его родители - жители Казахстана. Полиция выразила благодарность гражданину Турции, который не растерялся и спас жизнь ребенку.

28 мая 2015 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о защите прав потребителей, которые ввели более строгое регулирование выдачи так называемых быстрых кредитов, в том числе запрет выдавать их в ночное время, с 23.00 до 7.00. Поправки вступили в силу с 1 января 2016 года.

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в Риге на улице Элизабетес началась разметка первой столичной велополосы.



В тот же день в Риге на улице Таллинас, 46 был представлен самый большой в странах Балтии рисунок на стене «Солнце, Перконс, Даугава», который нарисовали уличные художники Kiwie и Rudens Stencil. Размеры стены, на которой сделан рисунок: высота — 22 метра, ширина — 35 метров, общая площадь — 800 кв. метров. На создание рисунка ушло более 16 дней.

28 мая 2013 года суд Латгальского предместья Риги приговорил к условному сроку мужчину, назвавшего в интернет-комментариях Латвию фашистским государством, а латышский народ — дебильным. Мужчина приговорен за умышленное разжигание национальной розни. Враждебный комментарий мужчина оставил 3 марта прошлого года под статьей о русской молодежи. «Весь латышский народ (этнос) дебилы, а в политику лезут самые отборные дебилы, поэтому и рождаются такие дебильные идеи», - написал он. Этим подсудимый не ограничился и в период до 12 марта оставил на портале еще восемь комментариев на национальные темы, в том числе назвав Латвию нацистским и фашистским государством и грубо обозвав президента.

28 мая 2012 года президент Андрис Берзиньш передал на повторное рассмотрение в Сейм поправки к закону "О народном голосовании и инициировании законов", предусматривавшие более жесткие требования в организации референдумов. Президент выразил опасение, что условие о сборе подписей собственными силами потребует значительных финансовых вложений, которые приведут лишь к увеличению власти денег в политике и лишат гражданское большинство возможности самоорганизовываться и быть активным.



28 мая 2011 года президент Валдис Затлерс выступил с обращением к народу и заявил, что подписал указ о роспуске Сейма. После чего поздно вечером приехал к Рижскому замку, где президента восторженно приветствовали собравшиеся и одаривали букетами ландышей.

В тот же день газета Latvijas Avīze сообщила о встрече главы парламентской фракции «Центра согласия» Яниса Урбановича и бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, где обсуждалась возможность выдвижения Вике-Фрейберги на пост президента.

28 мая 2010 года начальник туристической полиции Риги Андрей Аронов рассказал газете «Вести Сегодня», что некоторые иностранные туристы заключают пари, удастся ли им справить естественные потребности у памятника Свободы и сумма пари составляет до 5 тысяч фунтов (около 4,1 тыcяч латов).

28 мая 2009 года глава прибывшей в Латвию миссии МВФ Марк Гриффит заявил в интервью интернет-порталу издаваемого Международным валютным фондом (МВФ) журнала IMF Survey, что для Латвии 2009 год будет немыслимо трудным, но если правительство продолжит начатое и выполнит программу стабилизации латвийской экономики, она должна бы начать оздоравливаться в 2010 году.



В тот же день «Арене «Рига» состоялось предвыборное мероприятие ЛПП/ЛП с участием Айнара Шлесерса, на которое приглашались все рижане, «которых заботит судьба Риги». На мероприятии раздавали энергетический напиток «Шлесерс», а сам герой в конце вечера взлетел в воздух.

В тот же день представитель букмекерской компании Country Manager Latvia Янис Трегерс сообщил агентству ЛЕТА, что, по мнению букмекеров, мэром Риги станет не Айнарс Шлесерс и не Нил Ушаков, а другой кандидат, которого партии пока не выдвигали.

28 мая 2008 года в Риге в ювелирном магазине в т/ц "Центр" мужчина 1979 года рождения, оказавшийся ранее восемь раз судимым наркоманом, попросил показать ему ювелирные изделия. Когда продавщица отвернулась, он вытащил из витрины золотую цепочку стоимостью 300 латов. Продавщица это заметила и потребовала вернуть вещь. Мужчина сделал вид, что ничего не знает, и попытался скрыться. Продавщица вызвала охрану, которая задержала мужчину и начала искать пропавшую вещь, но безрезультатно. Более тщательный обыск был произведен позднее в полицейском участке, но он тоже не принес успеха, пока полицейские не сообразили, что похититель просто проглотил цепочку. Его доставили в медучреждение и сделали рентген, подтвердивший, что ювелирное изделие находится в животе мужчины.

В тот же день президент Валдис Затлерс провозгласил Лиссабонский договор. Договор о реформе Евросоюза, или Лиссабонский договор, был разработан вместо Конституции ЕС, проект которой был отклонен на референдумах в Нидерландах и Франции в 2005 году.

28 мая 2007 года Рижский окружной суд оправдал всех обвиняемых по уголовному делу о разжигании межнациональной вражды - главного редактора газеты DDD Лигу Музыканте, председателя Латвийского национального фронта Айвара Гарду и его заместителя Илзе Лиепу. Обвиняемые и около 20 их пожилых сторонников встретили приговор суда громкими аплодисментами, пением государственного гимна и объятиями.

В тот же день в Даугавпилсе была зарегистрирована температура воздуха +29 градусов. В Резекне, Скривери, Бауске, Мерсрагсе, Стенде и Руиене столбики термометров показывали +28, в Риге — +27 градусов.



28 мая 2006 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II , в продолжение своего визита в Латвию, отслужил Божественную литургию в соборе Рождества Христова в Риге.

28 мая 2005 года дума объединения ТБ/ДННЛ приняла заявление, осуждающее ратифицированную на этой неделе Сеймом конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. «ТБ/ДННЛ по-прежнему придерживается мнения, что слишком широкое распространение конвенции на различные группы населения, без точного понимания нацменьшинства, не в интересах латышского народа», — говорилось в заявлении.



28 мая 2004 года в Ригу с двухдневным визитом прибыл мэр Москвы Юрий Лужков. В тот же день вместе с мэром Риги Гундарсом Боярсом он открыл Московский культурно-деловой центр, более известный как Дом Москвы.

В тот же день Бюро по защите Сатверсме проверило соответствие начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Алексея Лоскутова требованиям закона "О государственной тайне" и приняло решение выдать ему специальный доступ первой категории к государственной тайне. В ходе проверки было установлено, что Лоскутов не состоял в Коммунистической партии СССР и не имел доступа к секретной информации. Проверка была проведена по запросу парламентской фракции партии «Новое время».

28 мая 2003 года премьер-министр Эйнарc Репше по поводу заявления МИД России о том, что школьная реформа в Латвии нарушает права русскоязычной молодежи и является принудительной ассимиляцией, сказал журналистам "Не обращаю внимания на такие глупости".

В тот же день Юрмальская дума избрала новым мэром города члена Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Юриса Хлевицкиса, бывшего ранее вице-мэром.

В тот же день в Риге в районе ул. Сканстес был заложен первый камень в фундамент многофункционального хоккейного холла, где в 2006 году должен был пройти чемпионат мира по хоккею. В месте будущего строительства был заложен камень из финского города Турку, где проходил предыдущий чемпионат, а также капсула с посланием будущим поколениям. Во время церемонии владельцы близлежащих огородов устроили пикет, протестуя против застройки территории.

28 мая 2002 годa на ул. Барддзиню было открыто женское отделение Рижского приюта.

28 мая 2001 года двое из осужденных за взрыв памятника Победы в июне 1997 года и другие преступления "перконкрустовцев" - Янис Лигерис и Харий Радзиньш, по закону об амнистии освобожденные от отбывания наказания, обратились в министерство юстиции с просьбой выплатить им компенсации за проведенный в тюрьме срок - 2 года и 7 месяцев. Оба прошения о выплате компенсации в общей сложности в размере 2950 латов были отклонены.

28 мая 2000 года президент Вайра Вике-Фрейберга в интервью немецкому журналу Der Spiegel признала, что нестабильность в России заставляет ее нервничать, подчеркнула, что основа демократии этого государства сомнительна и заявила, что не исключает возможность, что Россия вновь может оккупировать Латвию.

28 мая 1999 года у пограничных пунктов Гренцтале и Мейтене на литовской границе прошли массовые акции протеста крестьян с использованием сельхозтехники. Крестьяне требовали установить временные пограничные цены для импортирумого мяса, молока, молочных продуктов и сахара, сократить число таможенных пунктов, через которые ввозятся товары, создать комиссию по защите внутреннего рынка и ускорить принятие антидемпингового и антисубсидионного договоров.

28 мая 1998 года, при рассмотрении во втором чтении Регламента Сейма, депутаты отклонили предложение Карлиса Черанса начинать каждое пленарное заседание Сейма молитвой.

28 мая 1997 года решением Сейма штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте был увеличен с 1,50 до двух латов.

28 мая 1993 года в Адажи прошли первые совместные учения войск Латвии и Эстонии.

28 мая 1990 года в Латвийском университете был восстановлен теологический факультет.

28 мая 1989 года в Риге состоялся 2-ой съезд ДННЛ, на котором в партию вступил народный депутат СССР Вилен Толпежников.

28 мая 1982 года в Резекне открылись первые Тыняновские чтения — международная научная конференция, ставящая своей задачей разработку проблем истории и теории исследований культуры в связи с научной деятельностью и литературным творчеством писателя Юрия Тынянова, родившегося в Резекне. Чтения были учреждены Комиссией по литературному наследию Тынянова по инициативе Вениамина Каверина.

28 мая 1967 года началась эксплуатация первых фирменных электропоездов ЭР2 «Дзинтарс» (апельсинового цвета) и «Юрмала» (синего цвета) Рижского вагоностроительного завода.

28 мая 1957 года в Риге был зарегистрирован температурный рекорд: – 1,6 градусов ниже ноля.

28 мая 1941 года газета «Падомью Латвия» сообщила, что поэты Александр Чак и Эрик Адамсон закончили писать либрето первой оперы Советской Латвии, которое с некоторыми поправками одобрила правительственная комиссия и профессор Янис Мединьш уже начал писать музыку к первому действию. Оно начинается в Симбирске в 1918 году, где полк красных латышских стрелков получает знамя и приветствие товарища Ленина. Главный герой — стрелок Юрис.



В тот же день в Риге на стадионе «Динамо» при большом скоплении зрителей состоялся футбольный матч между командами «Динамо» Рига и «Динамо» Москва. Со счетом 5:1 выиграли москвичи.



28 мая 1940 года в Москве, в Государственном музее нового западного искусства, открылась выставка латвийских книг. «Хорошо и красиво организованную выставку посетили видные деятели государства и культуры СССР и многие интересующиеся. В размещённой у входа книге отзывов ученые и писатели оставили признательные отзывы — многие на латышском языке» — соoбщал журнал «Атпута».



28 мая 1936 года президент Карлис Улманис торжественно открыл гостиницу «Кемери». На церемонии присутствовали члены правительства, армейские руководители, дипломатический корпус и министр иностранных дел Финляндии. Президент закончил свою речь словами «Слава Латвии!». Все трижды прокричали «Слава!», затем последовали бурные аплодисменты, хор исполнил песню «У Балтийского моря». Потом начался осмотр новой гостиницы, сообщало агентство ЛТА.



28 мая 1924 года на 133-м километре пути Талсы-Стенде сошел с рельсов локомотив товарного поезда с тремя вагонами.

Тем же вечером в Риге на улице Авоту на возвращавшихся из Национальной оперы некоего Формана с женой напала какая-то женщина и обрызгала их чернилами. Когда её отвели в полицейский участок, она заявила «Не делайте меня несчастной, я сумасшедшая!». Об этом сообщила газета «Сегодня», подчеркнув, что «безобразия на улицах Риги продолжают повторяться».

28 мая 1923 года полномочным представителем РСФСР в Риге был назначен Семен Аралов. Он же стал первым полномочным представителем СССР.



28 мая 1922 года в Риге впервые отмечались Дни ребенка. «В час дня на Эспланаде происходила демонстрация Физического воспитания учащихся. Особенно удачны были гимнастические построения, пирамиды и группы; их выполнение свидетельствовало о заботливой подготовке. Интересны были выступления 200 учениц средней школы, демонстрировавших несколько Фигур пластической гимнастики. Общий парад детей был принят министром просвещения Дауге. В числе гостей были также президент Я. Чаксте, министр внутренних дел и другие государственные и общественные деятели. Учащиеся местных латышских и немецких средних школ при звуках оркестра прошли церемониальным маршем перед министром просвещения и гостями. В параде участвовали, приблизительно 1500 детей. По окончании игр на Эспланаде было устроено катание детей в разукрашенных зеленью автомобилях и трамвайных вагонах, что детям доставило большое удовольствие» - писала газета «Сегодня».

28 мая 1917 года в Тарту под председательством Яниса Чаксте открылся первый съезд латышских юристов.

28 мая 1896 года в Риге, в доме по улице по нынешней улице Калькю 2 состоялся первый киносеанс. Показывали фильмы братьев Люмьер.

28 мая 1886 года в Риге был зарегистрирован температурный рекорд - воздух прогрелся до +30,5 градуса.

Фото - president.lv, mixnews.lv, dlnb.lv, Рижская дума, МКДЦ, журналы "Неделя" и "Атпута" и газета "Падомью Латвия".