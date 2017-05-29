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на горе, насыпанной на месте бывшей свалки на улице Деглава в Риге, были замечены люди в черных костюмах с гробом. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков. Он призвал местных жителей не пугаться, поскольку, по его словам, люди в черных костюмах – это актеры, которые принимали участие в съемках фильма. По словам представителей муниципальной полиции Риги, по приезду на место необычного происшествия было констатировано, что на территории горы проходит видеосъемка. На месте находилось ответственное лицо, которое и пояснило, что это SIAпроводит съемку трейлера для фильма.

29 мая 2015 года «Россельхознадзор» сообщил о намерении ввести запрет на импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии по причине выявленных «систематических нарушений».



29 мая 2014 года в Самарканде в присутствии президента Андриса Берзиньша был подписан договор о сотрудничестве между городами Самарканд и Юрмала.



29 мая 2012 года в Ригу с визитом прибыли президент Грузии Михаил Саакашвили и жена его Сандра Элизабет Рулофс.

В тот же день Центральная избирательная комиссия разрешила обществу "Латвия за лат" начать сбор 10 тысячи подписей за инициирование референдума о роспуске Сейма. Собрать подписи нужно до ноября, но не успели.

В тот же день мэр Риги Нил Ушаков распорядился разработать новый план развития столицы.

29 мая 2011 года согласно распоряжению министра сообщения железнодорожная станция Ропажи была переименована в Гаркалне.

С этого же дня вступило в действие согласованное Латвией и Эстонией расписание движения поездов, и на поезде из Риги стало возможно доехать до Таллина, за 8 часов. Предприятие «Пасажиеру вилциенс»обеспечивало движение от Риги до Валки, а до Таллина пассажиров доставяли поезда компании Edelaraudtee.

В тот же день министр обороны Артис Пабрикс заявил, что в связи с роспуском Сейма может усилиться влияние России, чтобы повлиять на политические процессы в Латвии.



29 мая 2010 года в Риге открылось заседание политического комитета Парламентской ассамблеи НАТО, в котором принял участие вице-спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский.



В тот же день в Старой Риге за хулиганство был задержан 25-летний гражданин Великобритании, который голышом танцевал на Домской площади.Как сообщили в полиции, турист был задержан в 16.20. В его организме было обнаружено 3 промилле алкоголя.

29 мая 2009 года распоряжением Кабинета Министров номер 352 за подписью премьер-министра В.Домбровскиса и министра экономики А.Кампарса была ликвидирована Государственная строительная инспекция.

В тот же утро четыре пожарных автоцистерны и одна автолестница выехали в гостиницу Reval Hotel Latvija в Риге, на ул. Элизабетес 55, вызов на пожар поступил около 6.49. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что возле входа в казино горит декоративный цветочный горшок площадью 2 кв. м. При этом в гостинице сработала автоматическая система пожаротушения, и когда пожарные приехали, возгорание было уже локализовано.

В тот же день в 12-ти городах Латвии одновременно началось общественное движение перемен «Латвийский форум». Президент Валдис Затлерс открыл это мероприятие в малой зале Латвийского университета. «Латвийский форум» будет процессом, в рамках которого общество сформулирует свое видение будущего государства, его приоритетов и ценностей, путей, по которым следует идти, указывала пресс-служба президента.

29 мая 2008 года полиция Елгавы обратилась в прокуратуру Земгальского суда с просьбой начать уголовное преследование в отношении владельца Элейской сыроварни, пожилого господина из Франции Люсьена Эрибера. 77-летнего француза обвиняли в совершении развратных действий с несовершеннолетней. Согласно появившейся информации, в декабре прошлого года в интернете появился снятый мобильным телефоном материал, где можно увидеть спальню Эрибера с голой 14-летней школьницей. Наиболее вероятно, снимала это другая несовершеннолетняя девушка. Эрибер утверждал, что никаких преступных действий не совершал, не отрицая при этом, что девушка, которая, возможно, работала на его предприятии, была голой в комнате, собираясь принять ванну. Он утверждал, что несовершеннолетние девушки украли у него примерно двести латов.



В тот же день президент Валдис Затлерс посетил новый комплекс зданий МВД в Чиекуркалнсе, где встретился с руководителями служб Госполиции и выступил с речью. «Каждый гражданин, в том числе и я, ждет от полиции четырех вещей — чтобы его имущество было в безопасности, чтобы люди чувствовали себя в безопасности на улицах, чтобы можно было безопасно ездить по дорогам, а дети не могли купить наркотики», заявил президент, обращаясь к сотрудникам внутренних дел.

29 мая 2007 года суд Центрального района Риги утвердил наказания двум учащимся средней школы за, по всей вероятности, расистское нападение на гражданку Бразилии. Оба были приговорены к условному тюремному заключению с испытательным сроком.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга в официальной газете Latvijas Vеstnesis провозгласила закон о ратификации договора о границе с Россией.

29 мая 2006 года мэр Вентспилса Айвар Лембергс получил заключение Центра по документированию последствий тоталитаризма, в котором отрицалось его сотрудничество с КГБ.

29 мая 2005 года Продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что в пяти районах Латгале и Видземе от укусов мошки погибло уже 324 коровы. В Прейльском районе была объявлена чрезвычайная ситуация. Председатель объединения сельскохозяйственников Прейльского района Силвия Дрейере сказала, что ущерб от гибели коров измеряется десятками тысяч латов.



29 мая 2004 года мэр Москвы Юрий Лужков и мэр Риги Гундарс Боярс посадили в Московском парке Риги березу и бук, что должно было символизировать сотрудничество между городами и общие планы на будущее. Градоначальники также открыли памятную доску, на которой на латышском и русском языках написано: «На этом месте во имя дружбы между Москвой и Ригой будет восстановлен "Московский парк"».

В тот же день партия «Новое время» на общем собрании приняла резолюцию с протестом против высказываний начальника Бюро по борьбе с коррупцией Алексея Лоскутова, якобы отрицавшего в СМИ "факт оккупации Латвии". Генсек партии Григорий Крупников выразил возмущение по поводу заявлений Лоскутова в эфире TV 5 о том, что "Латвию включили в состав СССР и эта была нормальная тенденция крупного государства для расширения своей сферы деятельности и территории". Крупников назвал такие высказывания начальника антикоррупционного бюро "издевательством над историей латвийского народа и самого болезненного исторического этапа".

29 мая 2003 года гражданин Белоруссии Эдуард Ч, находясь в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, нелегально пересек латвийскую, плывя по реке Даугава на резиновой автомобильной камере. Был выдворен из Латвии 18 февраля 2004 года.

В тот же день в Иран был депортирован проживший несколько лет в Латвии иракский курд Хасам Али Дауд. В Латвии остались его гражданская жена-латышка и девятимесячный сын. Хасаму Али Дауду на пять лет был запрещен въезд в Латвию. Сбежавший из Ирака от режима Саддама Хусейна Хасам Али Дауд жил в Латвии с 1999 года. В Минюсте отметили, что когда решался вопрос Али Дауда, еще не было известно, начнется ли война в Ираке, и оснований оставлять его в Латвии не было.

29 мая 2002 года в программе Карлиса Стрейпса на Латвийском радио премьер Эйнарс Репше попросил прощения за крах банка "Балтия" и публично извинился за то, что не был поборен банковский кризис 1995 года.

В тот же день одном из магазинов Валмиеры неустановленное лицо рассчиталось за покупку валютой, которую сотрудникам полиции определить не удалось. Банкнота была отправлена на экспертизу. Руководитель криминальной полиции Валмиеры Алдис Озолиньш заявил, что банкнота очень похожа на австралийский доллар, но, возможно, что это денежный знак какой-либо латиноамериканской страны. Результаты экспертизы неизвестны.

29 мая 2000 года суд Земгальского предместья Риги приговорил 9-х участников организации правоэкстремистской организации Perkonkrusts к разным срокам - от полутора лет условно до 3-х лет реального лишения свободы. 3 из 5-ти арестованных были освобождены из-под стражи в зале суда, так как уже отбыли сроки наказания, вынесенные судом.

В тот же день 10 активистов латвийского Клуба защиты среды в черных рубашках с капюшонами и плакатом "Палачам медведей - нет!" пикетировали здание Государственной лесной службы протестуя против того, что в Валмиерском был застрелен забредший из Эстонии медвежонок.

29 мая 1999 года некий офицер из Риги выиграл в лотерею Latloto "5 из 35" 44 810 латов. Это была рекордная сумма.

29 мая 1998 года Верховный Суд ЛР, рассматривавший в порядке апелляции дело группы Харитонова, отменил решение Рижского областного суда от 6 июня 1997 года и признал виновными Ивана Харитонова, Геннадия Валягина, Александра Коробейко, Руслана Бурло и Владимира Горшанова, которые после зачтения постановления суда были взяты под стражу.

В тот же день был подписан протокол о сотрудничестве Риги и Киева.

29 мая 1991 года Верховный Совет Латвийской Республики принял ноту, адресованную Верховному Совету СССР и президенту Горбачеву с требованием расформировать или вывести ОМОН, наказать виновных в нападении на таможенные посты и возместить ущерб.

29 мая 1983 года в Москве на 85-м году жизни скончался член Политбюро ЦК КПСС, председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Арвид Пельше, с 1959-го по 1966 год - первый секретарь ЦК КП Латвии.

29 мая 1980 года в Спилве (ныне Бабитской волости) был основан единственный в Балтии питомник по выращиванию и селекции рододендронов Латвийского университета.

29 мая 1953 года в Риге была отмечена температура воздуха минус 0,8.

29 мая 1936 года Карлис Улманис, принимая представителей рижской прессы, обратился к народу с призывом жертвовать деньги на строительство Площади Победы в Риге. «Сегодня главным образом хочу говорить о парадной площади . Где такую площадь можно разместить ? Наиболее целесообразным был бы Парк Победы. В одной части площади можно построить спортивный стадион , во второй будет место для парадов, третья — для праздников песни и эстрады на 20000 исполнителей» - сказал президент, подчеркнув, что «нам всем надо заботиться, чтобы Рига по настоящему стала латышской».

29 мая 1925 года в 23.40 закончил свою деятельность I Сейм Латвии. За три года своего существования Сейм принял 319 законов и отклонил 23.

29 мая 1920 года в Риге, в Национальной опере, впервые прозвучала первая латышская опера «Банюта» композитора Альфреда Калныньша, за дирижерским пультом был сам автор. «Во втором акте влияние русской музыки на композитора сказывается настолько сильно, что весь акт целиком мог бы быть помещен в любую оперу из русской жизни» - писал рецензент в газете «Сегодня».

29 мая 1889 года в Риге была отмечена температура воздуха плюс 29,5.

Фото - president.lv, газета "Час", МКДЦ и пользователя DELFI Vita Popravko