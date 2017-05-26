Эксклюзив |

Тирания нуждается в искусстве, но настоящий художник не может творить под строгим контролем. Такое мнение в рамках программы "Круглый стол", посвященной демократии и тирании на радио Baltkom высказал драматург Владимир Войнович. Если художник служит тирании, то он теряет свой талант, считает он.

"Когда наступают периоды типа послесталинской "оттепели", "Пражской весны" и тому подобные, то они - как освежающий глоток воздуха после жестокой диктатуры. Словно в законопаченной камере открыли форточку и дали заключенным вдохнуть хоть немного свободы. Этот период очень вдохновляющий, ведь в этот момент тирания ослабляет свое давление на горло сочинителю или художнику. А по-настоящему талантливый человек не может жить под давлением и строгим контролем. В контроле нуждается человек, у которого сильно развито стадное чувство. Про большинство советских писателей говорили, что они не могут существовать без поддержки армии и флота. Но все это сказки. Не нужны творческим людям условия тирании и диктатуры. Тирания нуждается в искусстве гораздо больше, чем свободное общество, и пытается привлечь писателей, художников, артистов. Но если человек искусства начинает служить тирании, то сразу теряет ум и талант", - заявил писатель.

Большинство достижений советского искусства во времена тирании было создано не благодаря давлению власти, но вопреки ему, считает Войнович.

"Сама по себе тирания никаких положительных условий не создаёт. Все, что было написано в сталинские времена – было написано вопреки. Литература и искусство к концу существования Сталина были полностью подавлены и ничего свежего не появлялось. Послесталинская "оттепель" стала глотком свободы и наконец-то люди начали писать и творить. Но начиная с 1967-го года снова усилился контроль, что самым отрицательным образом повлияло на развитие литературы и других видов искусств. Когда я писал "Чонкина", то уровень контроля уже был повышен, так как "оттепель" шла к концу", - рассказал драматург.

Сам он не испытывает ностальгии по периоду закрученных гаек.

"Я бы никому не пожелал жить в эпоху тирании. Бывает, что при некоторых видах относительно мягкой тирании случаются достижения в литературе и искусстве, но все же свобода гораздо полезнее",- сказал Владимир Войнович.

Напомним, 24 мая на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвящённая тирании и демократии.