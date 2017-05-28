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Законопроект об ужесточении штрафа за неиспользование государственного языка, поданный Национальным объединением Visu Latvijai!-TB/LNNK на рассмотрение Сейма, сыграет злую шутку с автором данной инициативы Нацблоком, так считает политолог Илзе Островска. Об этом эксперт написала в соцсети Twitter, комментируя пост парламентского секретаря Министерства юстиции, члена Национального объединения Яниса Иесалниекса.

"Вы не могли подождать? Вы же мобилизовали избирателей "Согласия". Ждете после выборов в подарок от Ушакова часы на память? Вы на самом деле не понимаете, что наделали? Так хочется, чтобы победило "Согласие", что сами себя потопили? Ну ведь так и будет", - написала политолог.

Šodien krievu presē histērija par vakar Saeimā nodoto NA likumprojektu, kas ievērojami palielinātu sodus par valsts valodas pārkāpumiem — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 26 мая 2017 г.

@io7246 Es domāju vispār nevajag darīt neko, kas stiprina valstiskuma, jo, Dievs nedod, varam mobilizēt kremlinus. ... Vergu domāšana. — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 26 мая 2017 г.

@JanisIesalnieks Vai tiešām nesajēdzat, ko esat sastrádájuši? Tā gribas, lai uzvar S, ka paši sevi ar prieku slīcināt? Nu tad tā arī buus. — Ilze Ostrovska (@io7246) 26 мая 2017 г.

Ранее в Twitter Иесалниекс написал хвалебный пост в адрес Нацобъединения

"Сегодня в русской прессе истерия по поводу переданного на рассмотрение Сейма законопроекта Нацобъединения, который существенно увеличивает штрафы за нарушения на государственном языке", - написал Иесалниекс.

"Думаю, что вообще не нужно ничего делать для укрепления государственности, потому что,не дай Бог, мы можем мобилизовать последователей Кремля... Это ведомое мышление",- написал Иесалниекс.

Как сообщал портал Mixnews, Сейм рассмотрит предложение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK об ужесточении наказаний за нарушение закона о государственном языке. Законопроект передан на рассмотрение комиссиям.

Цель поправок к Закону о государственном языке - устранить необоснованное употребление других языков. Инициаторы законопроекта отмечают, что поправки увеличат объем взысканных штрафов и это положительно отразится на бюджете страны.

В случае принятия поправок штраф за неиспользование госязыка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями, будет увеличен с 35 до 280 евро, при повторном таком нарушении в течение года штраф составит уже от 280 до 700.

Для государственного должностного лица Visu Latvijai!-TB/LNNK предлагает увеличить штраф до 350-700 евро с возможностью отнятия его статуса.