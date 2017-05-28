Концерт "Би-2" на Луцавсале посетило 35 000 человек (14)

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Эксклюзив | 28 мая 2017 года, 13:06

Концерт знаменитой российской группы "Би-2" на Луцавсале посетило 35 000 человек, об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Пользователи соцсети благодарят за прекрасный концерт и активно делятся своими фотографиями с места мероприятия.

Как сообщал портал Mixnews, этим бесплатным концертом на Луцавсале открылся летний сезон музыкальных мероприятий.

Этим летом на Луцавсале ожидается обширная концертная программа. Уже известно, что здесь, в частности, выступят такие популярные группы, как Red Hot Chilli Peppers и Foo Fighters.

Также на территории острова планируется большое количество других развлекательных и спортивных мероприятий.

Комментарии 14
GM1 час назад
Ну все, теперь разгневанный ЦГЯ начнет ныть и кого-нибудь затаскает по судам.
Зря, что БИ-2 не сдал на категорию и не спел местное ТРУ-ЛА-ЛА.Из-за этого могут стать не вьездными.
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Не Лоялен1 час назад
Мне тоже кажется что центр гос обезьян это так просто не оставит)Наверняка вонь поднимут по этому поводу!
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OG1 час назад
Живая Легенда...
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