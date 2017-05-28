Концерт "Би-2" на Луцавсале посетило 35 000 человек (14)
Эксклюзив | 28 мая 2017 года, 13:06
Концерт знаменитой российской группы "Би-2" на Луцавсале посетило 35 000 человек, об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.
Пользователи соцсети благодарят за прекрасный концерт и активно делятся своими фотографиями с места мероприятия.
Как сообщал портал Mixnews, этим бесплатным концертом на Луцавсале открылся летний сезон музыкальных мероприятий.
Этим летом на Луцавсале ожидается обширная концертная программа. Уже известно, что здесь, в частности, выступят такие популярные группы, как Red Hot Chilli Peppers и Foo Fighters.
Также на территории острова планируется большое количество других развлекательных и спортивных мероприятий.
Зря, что БИ-2 не сдал на категорию и не спел местное ТРУ-ЛА-ЛА.Из-за этого могут стать не вьездными.