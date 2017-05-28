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Концерт знаменитой российской группы "Би-2" на Луцавсале посетило 35 000 человек, об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Пользователи соцсети благодарят за прекрасный концерт и активно делятся своими фотографиями с места мероприятия.

Как сообщал портал Mixnews, этим бесплатным концертом на Луцавсале открылся летний сезон музыкальных мероприятий.

Этим летом на Луцавсале ожидается обширная концертная программа. Уже известно, что здесь, в частности, выступят такие популярные группы, как Red Hot Chilli Peppers и Foo Fighters.

Также на территории острова планируется большое количество других развлекательных и спортивных мероприятий.