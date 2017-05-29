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Ни один компьютер не заражают вирусом случайно. Любая кибертака - хорошо спланированное действие, для которого нужны знания, опыт и доступ к ресурсам. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета Виестурс Шельмановс-Плешс.

"Совершая атаки на компьютеры, хакеры всегда преследуют определенные цели. Если говорить про Латвию, то здесь интерес вызывают банковские системы и сервисы. Многие кибер-нападения совершаются с помощью китайских веб-камер. Они так хорошо запрограммированы, что в принципе могут подключиться к самым главным трем ip-адресам страны и отключить все", - сообщает Шельмановс-Плешс.

Он также отмечает, что в Латвии при Министерстве обороны существует центр по кибербезопасности, который реагирует на подобные случаи и делает это быстро и хорошо.

"Мало того, что существует международная борьба, например, госучреждений, так еще и ежедневно поступает огромное количество индивидуальных заказов по частным компаниям. Здесь зачастую либо не открывается сайт, либо появляется всплывающее окно с требованием перевести сумму денег, либо через вирус на почтовом ящике добираются до всего содержимого на жестком диске", - рассказывает эксперт.

Напомним, что по информации исследователей Citizen Lab, российская кампания по кибершпионажу и дезинформации наносит кибер-урон сотням лиц и организациям по меньшей мере 39 государств, в том числе и Латвии, а также ООН и НАТО, сказано в исследовании, опубликованном 25 мая.