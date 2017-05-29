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В Латвии надо оставить восемь вузов из шестидесяти. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил проректор по развитию Рижского технического университета (РТУ) Артур Зепс, комментируя вопросы реорганизации системы высшего образования.

"Никто не против, чтобы вузов было много, но эффективно ли это? Университет должен быть рассчитан на 10 тысяч студентов. Получается, что у нас всего должно быть восемь вузов, а не шестьдесят", - сказал Зепс.

Он также отметил, что такому строгому подсчету следовать не обязательно, так как каждое государство должно исходить из своей конкретной ситуации.

"Государство не имеет право закрывать или открывать частные вузы. Единственная возможность повлиять на эти процессы - это аккредитация. Если учебное заведение не соответствует установленным критериям и показателям, то тогда его можно закрыть", - сообщил Зепс.

При этом он подчеркнул, что качество образования проверяется не только аккредитацией.

"Зачастую проверяют сами студенты или их родители. Существуют местные и международные рейтинги, которые определяют уровень образования предоставляемого вузом. Кроме того, каждый год мы проводим опрос среди работодателей, выявляя конкурентоспособность выпускников разных учебных заведений", - пояснил Зепс.

Также он добавил, что качество образования вуза определяет и возможность публичной защиты докторской диссертации.