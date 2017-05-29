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В понедельник, 29 мая, третий год подряд Госполиция в сотрудничестве с Департаментом благосостояния Рижской думы и городским яхт-клубом провела благотворительное мероприятие для детей "Даугава под парусами".

В мероприятии приняли участие около 450 детей с особыми потребностями, дети из дневных центров Рижской социальной службы и детско-юношеского центра Рижского самоуправления. В ходе мероприятия "Даугава под парусами" у детей была возможность узнать правила водного движения и безопасности на воде, а также покататься на кораблях по Даугаве.

В мероприятие принял участие катамаран Wild Cat, многократный участник кругосветных регат и победитель различных соревнований, парусник Milda, парусные яхты Hugo Sidnetta и Lība, а также знаменитый парусник Lībava - точная реплика кораблей XVII века, которые тогда были у Курляндии. У Lībava есть также пушки, из которых дети могли пострелять и полностью окунуться в атмосферу тех времен.

В составе команд были также воспитанники школы парусного спорта Nautica: молодые люди помогали капитанам судов, чтобы на воде не случилось никаких ЧП с гостями. А контролировали все сотрудники Портовой полиции и Водной полиции, которые были всегда рядом на своих скоростных моторных лодках.