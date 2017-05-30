30 мая 2016 года генеральный директор Службы государственных доходов Инара Петерсоне подала заявление об уходе, но министр финансов Дана Рейзниеце-Озола его не приняла, попросив Петерсоне взвесить решение.

В тот же день в Вентспилсе был побит температурный рекорд этого дня, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. К 15.00 воздух в Вентспилсе прогрелся до +28,5 градуса. Предыдущий рекорд этого дня на станции метеонаблюдений был зафиксирован в 1924 году и составлял +27,4 градуса. В Елгаве был повторен рекорд жары 30 мая 1995 года - столбик термометра здесь поднялся до отметки +28,4 градуса.

30 мая 2014 года в Риге прошла приуроченная к Международному дню без табака акция. Департамент благосостояния Рижской думы в сотрудничестве со студентами факультета общественного здоровья Рижского университета Страдиньша сформировал специальную мобильную велобригаду, которая утром на самых оживленных остановках общественного транспорта и в парках столицы напоминала о проблемах со здоровьем, которые возникают у курильщиков, о денежных штрафах за курение в общественных местах, о преимуществах отказа от курения, а также об элементарных правилах приличия по отношению к окружающим, права которых на свежий воздух часто нарушаются.

В тот же день Генеральная прокуратура предъявила бывшему депутату Сейма Андису Капостсу (Крестьянский союз) обвинение в мошенническом выманивании денег. Согласно обвинению, к обвиняемому обратился с просьбой о помощи знакомый человек. Помощь требовалась, чтобы еще одному человеку не пришлось реально отбывать полугодовой срок тюремного заключения. Использовав эту ситуацию и без намерения передавать взятку государственному должностному лицу, обвиняемый получил 5000 евро, чтобы истратить их на личные нужды. Капостс был освобожден от уголовной ответственности, так как добровольно сообщил о происшедшем и активно содействовал в расследовании.

30 мая 2013 года Сейм отклонил предложение Национального объединения, предусматривавшее с 1 сентября 2014 года обучение во всех детских садах только на латышском языке. Как заявило Нацобъединение, переход всех детских садов на латышский язык необходим, чтобы в Латвии формировалось единое и сплоченное общество, и дети независимо от их этнический принадлежности с малых лет могли общаться между собой на госязыке.

Той же ночью в Риге бушевал сильный ветер, который во многих районах столицы повалил деревья и порвал провода. Из-за чего на некоторых улицах было затруднено движение транспорта. По данным станции метеонаблюдения в Даугавгриве, утром скорость ветра на побережье составляла 24,4 м/с,

В тот же день Латвийское общество врачей приветствовало решение парламента приравнять курение при ребенке к насилию.«Сегодня я горжусь Сеймом», - заявил руководитель ЛОВ Петерис Апинис.

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утром в Риге на улице Грауду косуля застряла в заборе бизнес-школыи не могла никак оттуда выбраться. В 11.15 пожарно-спасательная служба освободила животное.

30 мая 2011 года пресс-секретарь мэра Риги Анна Кононова сообщила, что Нил Ушаков, проходящий в берлинской клинике «Шарите» интенсивный курс терапии, пришел в сознание.

В тот же день Латвийский МИД пригласил посла Литвы в Латвии Антанаса Валёниса разъяснить высказывания в прессе о решении президента Латвии Валдиса Затлерса инициировать роспуск Сейма. Ранее портал Delfi.lt сообщил, что посол Литвы в Латвии Валёнис расценивает решение президента Латвии инициировать роспуск Сейма как политическую месть. По его словам, своим решением Затлерс не нарушает закон, но в "объявлении войны парламенту" нет ничего хорошего. Посол указал, что сказанное им было неверно интерпретировано, и опубликованное не является его мнением.



В тот же день, примерно в 16 часов, сотрудникам Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией наконец удалось открыть сейф председателя Вентспилсской думы Айварcа Лембергса в его рабочем кабинете, но ничего важного для расследования обнаружено там не было.В сейфе был найден университетский диплом мэра Вентспилса. Сотрудники БПБК вскрывали сейф в течение нескольких часов. По словам Лембергса, эти сейфом он не пользовался несколько лет и не помнил его кода.



30 мая 2010 года в Дохе президент Валдис Затлерс встретился с эмиром Катара Шейхом Хамадом бин Халифа Аль Тани.

30 мая 2009 года зампредседателя Рижской думы Алмерc Лудвикс в письме президенту Затлерсу в ответ на его просьбу представить план действий по обеспечению безопасности иностранных туристов сообщил, что только создание в Старой Риге специальной зоны — без ночных клубов, игорных заведений и интим-клубов - позволит улучшить репутацию латвийской столицы и способствовать культурному туризму.

30 мая 2008 года мэр Вентспилса Айварc Лембергс заявил, что его разговоры подслушиваются латвийскими властями. «Я думаю, что это дело чести — то, что мои разговоры слушают по меньшей мере пятеро. К тому же, насколько я знаю, для подслушивания моих разговоров были такие смешные основания! Ну очень смешные!», - сказал Лембергс, отказавшись уточнить, какие именно это основания.

В тот же день президент Затлерс в интервью, опубликованном в газете Neatkariga Rita Avize, сказал, что в стране необходимо решить социальные вопросы гомосексуалистов.«Если люди ведут общее хозяйство, и, например, совместно живут люди одного пола, то определенно следует решить вопросы их социальных привилегий, то есть, вопросы наследства, право супруга на какие-то привилегии, и тому подобное», - сказал, президент.

В тот же день в 20.30 на перекрестке при выезде на Таллинское шоссе со стороны Царникавы учредитель Народной партии Андрис Шкеле на своем серебристом Audi A4 пытался по обочине объехать затор неподалеку от моста Гауяс, возникший из-за столкновения двух автомобилей, но не заметил полицейского, регулировавшего движение, и наехал на него. Дорожный полицейский получил лёгкие травмы и от госпитализации отказался. Протокол ДТП свидетельствует, что Шкеле признал свою вину и сожалеет о случившемся, сообщили в полиции. Уголовный процесс в связи с наездом возбужден не был, поскольку у полицейского не было никаких претензий к водителю. Об этом через месяц сообщила передача телеканала TV3 "Ничего личного".

30 мая 2007 года президент Вайра Вике-Фрейберга в интервью Латвийскому радио отметила, что имеющаяся у нее конфиденциальная информация свидетельствует о подозрительном финансировании оппозиционного "Центра согласия". «Это у меня вызывает, в некотором отношении, опасения по поводу их лояльности интересам латвийского государства». - сказала президент.

В тот же день Народная партия призывала бывшего председателя Конституционного суда Айварcа Эндзиньша отказаться от выдвижения своей кандидатуры на должность президента Латвии в связи с преданием гласности сведений о его деятельности при коммунистическом режиме. Выяснилось, что Эндзиньш в свое время отрицал факт оккупации Латвии и не признавал основания государства в 1918 году. Деятельность Эндзиньша в КПСС следует расценивать как недостаток моральной стойкости и приверженность чуждой для Латвии системе ценностей, заявила Народная партия.



30 мая 2006 года активисты партии "Всё - Латвии!" устроили около здания министерства образования и науки театрализованное представление, показывающее, как, по их мнению, будет выглядеть молодёжь в 2010 году, если в школах не будет введён отдельный предмет "история Латвии". Активисты разыграли сценку, рассказывающую о том, как, по их мнению, будет проходить урок истории в классе средней школы, если в ней не будет преподаваться история страны. Они показали, как изменится статус русского языка, который станет государственным, как дети будут пытаться переделывать на английский лад свои имена и совершенно забудут историю Латвии.

В тот же день комитет по делам сообщений и транспорта Рижской думы поддержал поправки к муниципальным правилам о платных автостоянках, предусматривающие запретить части иностранных посольств оставлять свои машины на обочинах улиц бесплатно. Специалист по связям с общественностью Рижской думы Дзинтарс Залюкснис пояснил , что использовать стоянки бесплатно будет разрешено посольствам тех стран, в которых латвийские представительства пользуются автостоянками бесплатно.

В тот же день на конференции "Роль национальных меньшинств в истории Латвии" министр иностранных дел Артис Пабрикс заявил, что в Латвии нужно создать музей национальных меньшинств, который, по словам министра, позволит "лучше понять самих себя и послужит хорошим учебным материалом для последующих поколений"

30 мая 2005 года прокуратура Рижского судебного округа предъявила журналисткам радикальной газеты DDD Лиге Музиканте и Илзе Лиепе обвинение в разжигании межнациональной розни. Им было предъявлено обвинение в действиях, сознательно направленных на разжигание межнациональной или расовой вражды или розни.

В тот же день газета Dienа сообщила, что Рижский технический университет предлагает обучение на бакалавра и магистра на русском языке, тем самым нарушая Закон об образовании, требующий преподавания в государственных вузах только на латышском языке. Для получения образования на русском языке в этом вузе надо сходить в департамент иностранного обучения и записаться на учебные программы для иностранцев, внеся соответствующую плату. Парламентские юристы считают это грубым нарушением закона, писала газета.

В тот же день на заседании комитета правительства министр экономики Кришьянис Кариньш выступил с предложением, что в целях экономии средств государственные учреждения могли бы переехать из центра Риги в единый комплекс, расположенный в окрестностях столицы. Поддержку идее выразил министр сообщения Айнарс Шлесерс, указав на опыт других стран, но в целом члены комитета Кабинета министров были против этого предложения.

30 мая 2004 года стало известно, что глава правительства Индулис Эмсис ни разу не пользовался купленным по инициативе предыдущего премьера Эйнарcа Репше мобильным телефоном Sony Ericsson P900 стоимостью почти 594 лата.

В тот же день министр обороны Атис Слактерис вместе с командующим Национальными вооруженными силами вице-адмиралом Гайдисом Андрейсом Зейботсом посадили на Эспланаде у Министерства обороны пять елочек. Деревья были посажены в честь 85-летнего юбилея Латвийских вооруженных сил, как символ давней мечты латышей о мире.

В тот же день в юрмальской резиденции президента Латвии пытался совершить несанкционированную посадку неизвестный вертолет. Служба безопасности была поднята по тревоге, но в вертолете оказались дети президента Вике-Фрейберги.

30 мая 2002 года во время торжественной церемонии открытия выставки Riga Expo в Москве примерно в 14.30 к мэру Риги Гундарсу Боярсу приковался наручниками некий юноша. Инцидент произошел в тот момент, когда мэр Риги, открывая выставку, перерезал символическую ленточку. В руках у молодого человека были национал-большевистская газета "Лимонка" и листок с надписью на русском языке "Эта выставка - позор для России". Милиция быстро метнулась к нацболу, однако сразу Боярса отстегнуть не удалось, поэтому их с нацболом отвели в сторону, где мэра освободили.

30 мая 2001 года лица, выдавшие себя за представителей Латышского национального освободительного движения и разместившие свой сайт на одном из австралийских серверов, разослали по электронной почте из одного из рижских круглосуточных интернет-кафе сообщение, в котором взяли на себя ответственность за взрывав универмаге "Центрс" 17 августа и взрыв железнодорожных путей недалеко от станции Мангали 11 ноября 2000 года года. Хотя взрыв у станции Мангали в действительности произошел 14 ноября.

30 мая 2000 года газета «Час» сообщила, что из-за неточного перевода одно из заданий централизованного экзамена по математике для учеников русских школ оказалось намного сложнее, чем для их латышских сверстников. Главный специалист по математике Центра содержания образования и экзаменации Ингрида Камерута признала, что задание для русских школ было сложнее, однако эта ошибка возникла при переводе, так как из-за переноса экзамена все торопились.

В тот же день администратор ООО "Музыкальный центр Раймондса Паулса "Вернисаж" Инга Мегне сообщила, что начиная с 1 июня по ночам с 00.00 до 6.00 ворота Верманского сада в Риге будут закрываться.

30 мая 1998 года в Москве перед посольством Латвии прошел пикет, в котором приняли участие дрессированные обезьяны, удавы и попугаи. Под руководством дрессировщицы Натальи Дуровой они протестовали против проявлений фашизма в Латвии.

30 мая 1995 года года "Кредо банк" в своём помещении на улице Кр.Барона в Риге установил первый в Латвии банкомат. Он обслуживал расчётные карты Bonus Card. Впоследствии банк обанкротился.

В тот же день Кабинет Министров принял правила, согласно которым на всех сигаретных пачках должна быть информация о содержании никотина и смол и предупреждение о вреде курения.

30 мая 1990 года Верховный Совет объявил незаконным передачу газетно-журнального издательства Латвийской ССР в руки ЦК КПЛ в 1965-67 годах. Совету Министров было поручено перенять Дом печати в свое ведение.

30 мая 1975 года в Риге был отмечен температурный рекорд минус 1,7 градусов.



30 мая 1962 года ночью в Риге, на тригонометрической вышке в Межапарке, трое молодых людей — Рейнис Курземниекс, Элга Юмтиня, Улдис Муциниекс – вывесили красно-бело-красный флаг. И далее совершали подобные акции в общественных местах.

30 мая 1953 года указом Президиума Верховного Совета Латвийской ССР город Грива был присоединен к городу Даугавпилсу.

30 мая 1946 года был основан Институт языка и литературы Академии Наук Латвийской ССР.

30 мая 1940 года года правительство заявило, что иностранные суда больше не смогут заправляться топливом в латвийских портах.



30 мая 1938 года министр образования А.Тентелис торжественно открыл в Даугавпилсе филиал государственного исторического музея. У входа в музей министра исполнением народных песен приветствовал хор Учительского института. В своей речи министр выразил радость, что жители Даугавпилса и Илуксте проявили такой большой интерес к собиранию древностей. «Желание нашего Вождя, чтобы каждый край собирал и хранил то, что там когда-то в древности было особенного» - сказал он. Городской голова А.Швиркстс попросил передать президенту благодарность за то хорошее, что он сделал для Восточной Латвии. Участники торжества послали президенту Улманису благодарственную телеграмму. «Пока в музее только два отдела — этнографический и старинных вещей, но в будущем предусмотрено открыть еще отделы нумизматики и истории церкви» - сообщила газета «Яунакас Зиняс».

30 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера около одного часу дня в писчебумажном магазине Е. Миткина по Мариинской улице N 2 купил бумажник какой-то молодой человек. Через некоторое время покупатель вернулся в магазин и потребовал возвращения денег, отказываясь от покупки. Когда владелец магазина отказался деньги вернуть, вошедший схватил массивную чернильницу и ударил ею Миткина по голове. Буян был задержан и отправлен в полицию для выяснения его личности».



30 мая 1924 года в Даугавпилсе на улице Салну при разборе разрушенного дома рухнула стена соседней еврейской школы (на фото - справа), были разрушены крыша и лестница. В школе в это время находились 20 учеников. Трое из них погибли, семь человек были тяжело ранены.

30 мая 1922 года между Ватиканом и Латвией был подписан конкордат — договор, регулировавший правовое положение Римско-католической церкви в Латвии и отношения со Святым Престолом. Во исполнение его условий латвийское правительство передало католическому архиепископу церковь Св. Екаба в Риге.



30 мая 1916 года в Митаву (Елгаву) на поезде прибыл германский кайзер Вильгельм II и заявил делегации курляндских помещиков: «Будьте уверены, я вас не брошу! С помощью Бога и своего доброго меча я Курляндию удержу!».

30 мая 1908 года (по новому стилю) газета «Русское слово» под рубрикой «В Прибалтийском крае» сообщила: «РИГА, 29, V. Арестован именующий себя киевским студентом Соколов с сожительницей-акушеркой за попытку основать «клуб свободной любви». При обыске захвачен устав».

30 мая 1898 года городской думой Риги был введён первый на территории Латвии дорожный налог.

30 мая 1889 года в Риге был отмечен температурный рекорд + 28,7 градусов.

Фото - president.lv, kasjauns.lv, istpravda.ru. журнал "Неделя", газеты "Вентас балсс", "Час" и "Яунакас Зиняс", книга "Рассказы нашего флага".