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Разжигание розни, в том числе деятельность, которая направлена на раскол общества, ослабляет Латвию и представляют собой угрозу национальной безопасности, так считает депутат Сейма от партии "Единство" Андрей Юдин. Политик в социальной сети Facebook выразил недоумение по поводу публикации депутата Сейма от нацблока Эдвина Шноре, позволившего себе нелестные высказывания в адрес русских.

Юдин сообщил, что направил письмо должностным лицам Национального объединения с просьбой высказать свое отношение к публикации депутата Сейма Эдвина Шноре в издании нацблока.

"Национальное объединение было конструктивным партнером коалиции Сейма и правительства и его деятельность по наведению порядка в некоторых сферах оценивается позитивно. В предвыборной период как партии, так и некоторые политики позволяют себе подобную риторику. Однако иногда она является провокационной и требует дополнительных пояснений. Так как высказывания Шноре были опубликованы в издании Нацобъединения, что можно расценить как предвыборную агитацию, то хотим получить от руководства нацблока пояснения о том, являются ли высказывания Шноре официальной позицией "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK)", - сказано в письме представителя "Единства".

В комментариях к данному посту пользователи Facebook стали выражать поддержку действиям Юдина, а некоторые из них упрекать политиков "Единства" в том, что те сами взяли себе в коалицию Нацобъединение, коньком которого всегда был национальный вопрос и разжигание розни.

Напомним, член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре, делегированный на муниципальные выборы в Риге, в заметке на страницах газеты Nacionālās ziņas, ссылается на слова министра общественных дел Латвии 30-х годов 20 века Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.

Как уже сообщал портал Mixnews, политический активист Владимир Линдерман подал в Генпрокуратуру Латвии заявление с просьбой начать уголовный процесс за разжигание национальной, этнической и расовой розни в отношении депутата Сейма Эдвина Шноре

Также к генеральному прокурору Эрику Калнмейерcу с просьбой дать правовую оценку высказываниям Шноре обратились четыре общественные организации.

Заявившие в прокуратуру организации указывают, что утверждения депутата могут быть оскорбительны для чести и достоинства всех жителей Латвии и направлены на разжигание межнациональной розни. Они наносят урон единству латвийского общества и безопасности государства.

Поэтому заявители просят провести все необходимые процессуальные действия, чтобы определить, содержат ли высказывания Шноре признаки преступного деяния, влекущего уголовную ответственность.

Заявление в прокуратуру подписали руководители Русского общества в Латвии, Русской общины Латвии, Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) и Общества "Пером".

Фото/скан газеты Nacionālās ziņas