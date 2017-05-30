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Аллергия становится бичом развитых стран из- за применения ГМО - говорят одни. Другие сетуют на небывалую стерильность, в которой растут новые поколения. Третьи уверены, что все дело в интересах крупных фармацевтических компаний, которым выгодно производить всё новые лекарства.

Это явление обросло кучей конспирологических теорий. Но тем не менее факт налицо - все больше людей, в первую очередь детей страдают от самых удивительных видов аллергии - на различные продукты питания, на консерванты, на пыль, даже на воду, и говорят есть аллергия на электромагнитные волны. Похоже, что всё на свете становится аллергеном.

Как жить в условиях, если твоего ребенка может подстерегать аллергия на самые простые вещества? Что предлагает современная медицина, и можно ли заранее понять, что ожидает вашу семью? А если можно - то тогда что делать?

Мы хотим все больше удобств, и промышленность предлагает нам все новые товары, для производства которых используются вещества, с которыми человек никогда не встречался в природе. Мы действительно стараемся сделать продукты питания все лучше, полезнее и экономичнее - но они тоже для наших организмов "новички".

Что происходит внутри нас самих, когда встречаются самые разные химические соединения? Можно ли гарантировать, что результат этого нежданного взаимодействия не вызовет аллергическую реакцию?

Врачи всего мира работают над проблемой лечения аллергий самой разной этиологии. Поэтому мы хотим на очередном заседании нашего "Круглого стола" попытаться понять - что же такое аллергия с точки зрения современной науки, и каково оно - жить аллергику сегодня.

В среду с 13 до 15 часов на радио Baltkom пройдет круглый стол на тему “Аллергия”. Эксперты в студии, эксклюзивные интервью, прямые включения со всем миром.

Телефоны прямого эфира 67212939 и 67213939.

Ведущие **Вадим Радионов и Константин Ранкс. **