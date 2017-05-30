Эксклюзив |

Латвийцы смогут вернуть деньги за стеклянные бутылки алкогольных напитков после введения запрета на продажу пива в пластмассовой таре. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Геннадий Клепиков.

"Несмотря на то, что стеклянная тара поднимет цену на алкогольные напитки, у жителей будет возможность вернуть переплаченные деньги за счет депозитных автоматов", - объясняет Клепиков.

Он сообщил, что в Эстонии уже давно существует подобная практика, но в ней есть некоторые минусы.

"Человек, который купил стеклянную бутылку, потом возвращает ее в автомат и получает за тару деньги. После этого бутылка вторично обрабатывается. Выяснилось, что Эстония выдала жителям депозитных денег на сумму 17 миллионов евро, а получила только 10 миллионов", - отмечает Клепиков.

Он объяснил, что дыра в бюджете образовалось из-за того, что жители других стран привозят свое стекло, чтобы получить за это деньги. Депозитная система должна быть грамотно разработана. В каждой стране отдельный продукт должен иметь собственный штрих код.

"Сейчас трудно предугадать чем закончится наша ситуация. Несмотря на то, что Сейм в окончательном чтении принял решение запретить продажу пива в пластмассовых бутылках большой емкости с сентября 2020 года, президент на основании 71 статьи просит пересмотреть это решение. Во-первых, это действительно можно сделать быстрее - за один, а не за три года. Во-вторых, господин Вейонис предлагает запретить продавать весь алкоголь в пластмассовой таре, а не только пиво. Я с ним полностью согласен", - сообщает Клепиков.

Он также отметил, что подобные меры сократят потребление алкоголя и уменьшат его доступность.

"Пластиковая бутылка дешевле стеклянной. Вся интрига кроется в этом. Дешевый пластик значительно удешевляет себестоимость продукта: и пиво проще, и вкус, и градус больше", - рассказывает Клепиков.

Напомним, что Президент Латвии Раймонд Вейонис вернул в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках емкостью больше 1 литра.