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Латвийцы смогут вернуть деньги за стеклянные бутылки. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Геннадий Клепиков, комментируя поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие продавать пиво в пластмассовых бутылках.

"Сейчас трудно предугадать чем закончится эта ситуация. Несмотря на то, что Сейм в окончательном чтении принял решение запретить продажу пива в пластмассовых бутылках большой емкости с сентября 2020 года, президент на основании 71 статьи просит пересмотреть это решение. Во-первых, это действительно можно сделать быстрее - за один, а не за три года. Во-вторых, господин Вейонис предлагает запретить продавать весь алкоголь в пластмассовой таре, а не только пиво. Я с ним полностью согласен", - сообщает Клепиков.

Он также отметил, что подобные меры сократят потребление алкоголя и уменьшат его доступность.

"Пластиковая бутылка дешевле стеклянной. Вся интрига кроется в этом. Дешевый пластик значительно удешевляет себестоимость продукта: и пиво проще, и вкус, и градус больше", - рассказывает Клепиков.

Он добавил, что несмотря на то, что стеклянная тара поднимет цену на алкогольные напитки, у жителей будет возможность вернуть переплаченные деньги за счет депозитных автоматов.

"В Эстонии, например, уже имеется подобная практика, но они не учли несколько важных моментов. Человек, который купил стеклянную бутылку, потом возвращает ее в автомат и получает за тару деньги. После этого бутылка вторично обрабатывается. Выяснилось, что Эстония выдала жителям депозитных денег на сумму 17 миллионов евро, а получила только 10 миллионов", - отмечает Клепиков.

Он объяснил, что дыра в бюджете образовалось из-за того, что соседи из других стран привозят свое стекло, чтобы получить за это деньги.

"Очень важно, чтобы депозитная система была грамотно разработана. В каждой стране отдельный продукт должен иметь свой штрих код", - резюмировал Клепиков.

Напомним, что Президент Латвии Раймонд Вейонис вернул в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 сентября сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках емкостью больше 1 литра.