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в Риге около здания Кабинета министров прошли две акции протеста. Один пикет провела Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), а второй - Латвийская федерация профсоюзов работников культуры (ЛФПРК). Всего в акциях протеста участвовали примерно 100 человек. Целью пикетов было привлечь внимание политиков к проблеме социальных гарантий для работников.

В тот же день был побит температурный рекорд страны этого дня, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Новый рекорд был зарегистрирован в Вентспилсе, где температура достигла 31 градуса.



31 мая 2014 года в Цесисе президент Андрис Берзиньш открыл Видземский концертный зал.

31 мая 2013 года прокуратура начала уголовное преследование бывшей начальницы квартирного управления Рижской думы Арии Стабини, а через несколько дней её дети получили от матери письмо, в котором она писала, что Латвия - продажное государство, и после долгих раздумий она решила покинуть его. Стабиня была задержана в сентябре 2012 года года и два месяца провела под арестом, а затем была выпущена под залог и подписку о невыезде.

31 мая 2012 года в Смилтенском крае около 19.50 полиция получила сообщение о том, что на одном из пастбищ бродячая собака загрызла двух овец. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они увидели, что агрессивно настроенный ротвейлер не только загрыз овец, но и загнал на дерево и крышу двух женщин - 1955 и 1942 г. рождения. На предупредительный выстрел пес отреагировал тем, что попытался напасть на полицейского, поэтому собаку пришлось застрелить.

В тот же день в аэропорту Риги произошел скандал с женой грузинского президента Михаила Саакашвили - Сандрой Элизабет Рулофс, сообщил портал Pietiek. Супруга Саакашвили вместе с телохранителем планировала покинуть Латвию регулярным рейсом Рига — Киев. Когда супруга грузинского президента проходила через «рамку», прибор среагировал на металлический предмет. Сотрудники аэропорта попросили Сандру Элизабет Рулофс разуться и поставить туфли на ленту сканера. Телохранитель на повышенных тонах потребовал прекратить досмотр, заявив, что в противном случае Сандра Элизабет Рулофс никуда не полетит и аэропорт должен вернуть ее багаж. В итоге супруга Саакашвили покинула Ригу тем же рейсом, однако в Латвии расследование этого случая продолжалось две недели.

31 мая 2011 года посол Литвы в Латвии Антанас Валёнис после встречи с главой литовского государства Далей Грибаускайте заявил о своей отставке в связи с ранее допущенными им высказываниями о решении латвийского президента Валдиса Затлерса распустить Сейм.



В тот же день, в 16.52, белый автомобиль Porsche Cayman вначале снес заградительный барьер, а затем врезался в общественного транспорта возле Христорождественского собора в Риге, выбив стекла. Автомобиль также получил сильные повреждения. Как сообщили в полиции, за его рулем была 23-летняя девушка. В аварии пострадала также ее пассажирка 1992 г. рождения.

В тот же день Национальное объединение «Все для Латвии» - «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ на заседании правления постановило объединиться в партию.

31 мая 2010 года министр иностранных дел Айвис Ронис в опубликованном в газете Neatkariga интервью на вопрос о том, может ли и когда Россия признать оккупацию и аннексию Латвии ответил:«Я не сказал бы — никогда. Возможно, это произойдет не так скоро, но мы ведь и не торопим Россию. Причем я считаю, что нам не следовало бы выпрашивать, чтобы Россия перед нами извинилась. Не будем клянчить эти извинения!».

В тот же день правление партии Visu Latvijai! решило начать создание политической организации с объединением ТБ/ДННЛ. Как сообщил сопредседатель партии Райвис Дзинтарс, они решили вместе стартовать на предстоящих выборах и совместно отстаивать национальные интересы латышей.

В тот же день мэр Риги Нил Ушаков в интервью агентству ЛЕТА заявил, что плата за проезд в общественном транспорте столицы может быть снижена до 40 сантимов. Снизить тарифы на проезд, возможно, удастся благодаря оптимизации и аудиту на муниципальном предприятии «Ригас сатиксме». «Это означает, что летом мы наполовину сократим директоров. Еще на миллион уменьшим административные затраты, плюс то, что уже было сокращено к этому году», сказал мэр.



31 мая 2009 года в Риге от Эспланады до набережной Даугавы прошел первый парад блондинок.

В тот же день стало известно, что министерство обороны из-за отсутствия денег отказалoсь от плана покупки четырех вертолетов легкого класса.



31 мая 2008 года в Риге на набережной 11 ноября прошел гей-парад, третий по счету. Участвовали приблизительно 200 человек, было много иностранцев. Участников шествия охраняли крупные полицейские силы, на реке дежурил полицейский катер.

В тот же день литовские футбольные фанаты после игры своей команды с Эстонией на Балтийский кубок разгромили в Слоке трибуны стадиона "Юрмала", нанеся легкие ранения муниципальным полицейским, и затем продолжали бушевать и ночью. Беспорядки начались, когда в конце матча литовской сборной удалось забить гол, который стал единственным за всю игру. На поле выбежали три эстонских фаната, а литовские болельщики на трибунах стали прыгать на сиденьях, чего те не выдерживали и ломались. Муниципальные полицейские попытались остановить буянящих фанатов, но те стали бросать в них фрагменты кресел, в результате несколько полицейских получили легкие ранения. На трибунах было сломано примерно 100 стульев, сорваны тросы, ограждающие лестницы, Литовские фанаты продолжали бушевать и ночью.



31 мая 2007 года Сейм 58-ю голосами избрал седьмым президентом Латвии кандидата от правящей коалиции хирурга Валдиса Затлерса.



В тот же день депутат от Народной партии Янис Лагздиньш после избрания президента из окна здания сейма продемонстрировал неприличный жест, что было зафиксировано на фотографии и вызвало в прессе дискуссии о депутатской этике. публично показал из окна здания парламента двусмысленный жест. Сам Лагздиньш пояснил газете Diena, что этим жестом приветствовал своего замеченного в толпе армейского товарища.

31 мая 2006 года Генеральная прокуратура начала уголовное преследование в отношении председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 298 Уголовного закона — за злоупотребление служебным положением, а также за заведомо ложный донос о совершении преступного деяния.

31 мая 2005 года президент Латвии провозгласила ратифицированную Сеймом Всеобщую конвенцию о защите нацменьшинств.

31 мая 2004 года министр иностранных дел Рихард Пикс выразил во время встречи с министром культуры Ирака Муфидом Мухаммадом Джавадом аль-Джазаири, находящимся с визитом в Латвии готовность поделиться с пострадавшим в войне Ираком опытом в оценке и устранении последствий тоталитаризма, улучшении госуправления, развитии экономики и сохранении культурного наследия. Латвия готова поделиться с Ираком опытом "перехода от тоталитаризма к демократической системе, организации государственного управления, банковской системы и сохранения культурного наследия", - заверил гостя Пикс.

В тот же день в Юрмале, в Дзинтари, открылся первый языковой летний лагерь для безработных. Это был совместный проект Государственной службы занятости с Государственной программой освоения латышского языка, который осуществлялся на средства европейской программы PHARE.

В тот же день на автозаправочных станциях ООО Latvija Statoil цена на бензин 98-ой марки достигла 49,9 сантима за литр.

31 мая 2003 года в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце, после завершения саммита Европейского союза и России состоялась вторая встреча президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и президента РФ Владимира Путина. Встреча длилась около 20 минут.

В тот же день в Латвии наблюдалось частичное солнечное затмение.

31 мая 2000 года президент Вайра Вике-Фрейберга во время посещения 1-й даугавпилсской гимназии,сказала, что Даугавпилс мог бы стать пробиркой общественной интеграции в Латвии.

31 мая 1999 года премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс на пресс-конференции заявил, что правительство обязуется стать экономнее и опроверг утверждения о том, что решение о задержке бюджетных ассигнований было принято под влиянием Международного валютного фонда. «МВФ - это не та организация, по чьему приказу или распоряжению что-либо делается» - сказал Криштопанс.

В этот же день в 11 филиалах Латвийского Сбербанка в Риге и 26 филиалах в районных центрах Латвии началась выплата компенсаций вкладчикам ликвидируемого Banka Baltija.

31 мая 1995 года премьер–министр Марис Гайлис и президент Банка Латвии Эйнар Репше обратились в Генпрокуратуру, и против руководства Banka Baltija было возбуждено уголовное дело по обвинению во вредительстве.

31 мая 1994 года вечером неизвестный позвонил в канцелярию МИД и сообщил о заложенной бомбе. Подобный случай был отмечен впервые. Сотрудница канцелярии Дагния Домбровска рассказывала, что звонил латыш, но не рижанин, а, скорее всего, сельский житель.

В тот же день президент Гунтис Улманис подписал закон «О почте», согласно которому предприятие Latvijas Pasts было провозглашено государственным учреждением.

31 мая 1979 года в Даугавпилсе был установлен национальный температурный рекорд этого дня - 30,4 градуса жары. Был побит в 2016 году.

31 мая 1946 года в Риге была отмечена температура воздуха плюс 30 градусов.



31 мая 1937 года все латышские газеты сообщили о самом светлом и радостном дне в истории города Валки — приезде туда Карлиса Улманиса. Газета «Ритс» писала: «У станции Президента встречал почётный караул айзсаргов и школьников. Автомобиль президента по улице Порукса и Райниса проехал через большие почётные ворота (триумфальную арку). Их украшала надпись: «С горячим сердцем приветствуем Тебя! Ты первый поднял в Валке флаг Латвии!».

31 мая 1934 года в Лиепаю, в концентрационный лагерь в Каросте (Военной гавани) прибыл первый эшелон с арестованными в результате государственного переворота 15 мая социал-демократами и коммунистами, всего около 140 человек, в том числе депутаты Сейма, сообщила лиепайская газета «Курземес вардс». «Прибывшие размешены в удобных помещениях. Лагерь со всех сторон огорожен забором из колючей проволоки. Обитателям лагеря нужно подчиняться строгой лагерной дисциплине», писала газета.

31 мая 1925 года рижская газета «Сегодня» рассказала подробности того, как третьего дня латвийскую границу переехал крытый автомобиль и перевёз в Советскую Россию неизвестных лиц. На границе, не взирая на предупреждения постовых и на их выстрелы, машина пробежала через нейтральную полосу, порвав по пути колючую проволоку, автомобиль помчался дальше. Вскоре издалека послышались выстрелы. О дальнейших событиях ходят различные слухи. Существует также предположение, что шофёры переехали границу не по своей воле, писала газета.

31 мая 1922 года в актовом зале Латвийского университета была торжественно установлена мраморная доска с фамилиями студентов, павших в боях за освобождение Латвии. На доске золотыми буквами были выгравированы 16 фамилий.

31 мая 1921 года депутат Юрис Паберзс в своей речи в Учредительном собрании заявил, что министру торговли и промышленности Андрейсу Берзиньшу подобает сидеть не на министерском стуле, а в другом месте. В тот же день, встретив Паберза в буфете Учредительного собрания, Берзиньш влепил тому оплеуху. Впоследствии суд приговорил Берзиньша к 2-м неделям тюрьмы условно.

31 мая 1913 года газета «Латвия» сообщила: «В Риге начали работать и автомобили-таксометры, постоянное место которых находится возле немецкого театра». Ныне это Национальная опера.

31 мая 1907 года в Риге была отмечена температура воздуха минус 1,8 градусов.

31 мая 1851 года император Николай I инспектировал Динабургскую крепость и с иронией заметил: «Динабургская крепость при мне строится уже 31 год. Я желал бы, чтобы она была закончена при моей жизни. Но вряд ли я доживу до этого».

31 мая 1789 года в Ригу приехал русский историк, писатель и поэт Николай Карамзин и остановился в Hotel de Petersbourg. По пути он наблюдал латышских крестьян и оставил их описание: «Сии бедные люди, работающие господеви со страхом и трепетом во все будничные дни, зато уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом — праздновали троицу».

Фото - mixnews.lv, president.lv, delfi.lv, LETA, газета "Час", журнал "Атпута".