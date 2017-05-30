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Съемки фильмов в Америке связаны с непривычными для русского режиссера трудностями, например, сложно уговорить участников съемок работать даже минуту сверх оговоренного контрактом срока. Об этом в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom рассказал российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и телеведущий, сын Никиты Михалкова Артем Михалков. За такое вольное обращение с массовкой американские актеры жаловались на режиссера в полицию и называли его сумасшедшим, рассказал он.

"Со съемками в Америке были проблемы, были сложности с организацией - нас отовсюду выгоняли потому что у нас были переработки. У нас в России ты можешь попросить там, где ты снимаешь, - Ну разрешите, мы может еще час или полтора задержимся. Там же ты даже на минуту не можешь продлить свои съемки, сразу приезжают полицейские, пожарные, скорая. Мы снимали самый финал, было много американской массовки и мы попросили их задержаться и даже пообещали, что заплатим, но когда я проходил мимо участников съемок я услышал, как один из них звонит в полицию и говорит, - Нас здесь сумасшедший русский задерживает. Это было очень странно", - рассказал Михалков.

Артем Михалков был режиссером таких фильмов, как "Остановка", "Москва, я люблю тебя!" (новелла "Работа"),"Ставка на любовь".