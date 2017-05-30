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У правительства считается дурным тоном возвращать в казну страны неистраченные суммы. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал доктор политических наук Андрей Бердников, комментируя темпы освоения бюджета министерствами.

"Каждое министерство, как правило, финансирование вышибает с горкой, чтобы нормально себя чувствовать, а потом в итоге, из-за того, что где-то не успели что-то сделать, где-то поленились, или мероприятий было меньше, чем планировалось, эти деньги деньги остаются и их стараются не вернуть. Это реальная проблема, их действительно не возвращают в госбюджет. Хотя для возвращения есть все основания. Ну не потратил - переведи на более насущные нужды. Этого нету - наоборот", - сказал эксперт.

Причину этого он видит в опасениях министров получить на следующий год уже меньшее финансирование.

"Как человек, который сам работал в госуправлении я знаю, как с этими средствами поступают в государственных учреждениях, допустим в министерствах: министр выбивает себе какую-то сумму, скажем, на год, в бюджет она закладывается. Но потом считается очень плохим тоном, если что-то не потрачено, возвращать это назад в госбюджет, потому что тогда считается, что либо министерство плохо работало, либо в следующем году есть риск получить уже меньше. И в конце года все бешено начинают искать, куда эти излишки потратить. Это - проблема всех министерств - не принято возвращать какие-то деньги в бюджет. Я считаю, что это связано с тем, что у нас это не приветствуется. Пока же это чревато только тем, что дадут меньше в следующем году. Вот это - системная проблема", - пояснил Андрей Бердников.

Напомним, как писал Mixnews, по данным госконтроля, средства, предназначенные для беженцев, расходовались на зарплаты 59 работникам управления по делам гражданства и миграции. Это означает, что более 200 000 евро были истрачены не по существу.