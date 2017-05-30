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Политику Латвии намеренно выстраивают таким образом, чтобы в стране не осталось беженцев. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучила руководитель проекта по интеграции беженцев PASSWORLD Астра Озола.

"Меня не столько удивили неадекватно истраченные 200 000 евро, сколько невостребованные два миллиона. У нас есть лишние деньги, которые мы возвращаем в бюджет. Предполагаю, что часть этих денег получена от ЕС и остается до сих пор неосвоенной. В то же время мы создаем такие условия, чтобы люди здесь не смогли прожить. Я думаю, что это делается целенаправленно", - сказала Озола.

Она также указала на то, что политика государства в отношении ищущих убежище является нелогичной.

"Остается непонятным, почему мы потратили деньги на то, чтобы увеличить с 200 до 450 мест для расположения беженцев в новом здании центра размещения мигрантов в Муцениеки? Ведь мы реально осознавали, что такое число беженцев Латвия даже не собиралась принимать. Зачем тогда это делать, если вся политика строится на том, чтобы мигрантов здесь не было?", - сказала Озола.

Напомним, что согласно данным Госконтроля, из выделенных 7 миллионов 290 тысяч евро для выполнения плана действий по приему лиц, которым требуется международная защита, 1 миллион 20 тысяч евро вернулись в госбюджет, 698 тысяч евро были перераспределены на другие цели, а 200 тысяч 600 евро истрачены необоснованно.