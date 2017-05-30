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Некий латвийский студент решил подзаработать и на портале объявлений выставил на продажу свой голос на предстоящих муниципальных выборах в Латвии.

"Продам свой голос на выборах 2017", - гласит объявление студента с неоконченным высшим образованием, опубликованное как на русском, так и на латышском языке.

Радио Baltkom связалось с подавшим объявление молодым человеком, который рассказал, что это отнюдь не шутка, он действительно хотел бы заработать, но пока спроса на его "лот" нет.

"Да, я действительно продаю свой голос, и ничего незаконного я не совершаю, так как подкупать избирателей нельзя, но нигде не сказано, что нельзя продавать свой голос", - сказал молодой человек.

Примечательно, что цену за свой "лот" он не установил, указав, что будет смотреть на поступающие предложения.

"Да, я не установил стоимость, все будет зависеть от предложения. Но пока, к сожалению, спроса нет. Вы первые, кто мне позвонил", - сказал автор объявления, которое было опубликовано уже три дни назад, 27 мая.

Напомним, 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования.

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А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.