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Российский актер, юморист и телеведущий Сергей Светлаков, обладатель вида на жительство в Латвии, снялся в видеоролике, в котором в юмористической манере, призывает идти и голосовать на выборах в самоуправления Латвии. Видеосюжет опубликовал на своей странице в Facebook мэр Риги Нил Ушаков.

"Я — латыш. Так получилось. Я уже 5 лет не приходил на выборы. Хоть и латыш", — говорит герой ролика Нил Светлаков и обещает на этот раз обязательно прийти на выборы.

Ролик вызвал небывалый ажиотаж у пользователей соцсети. На момент публикации статьи ролик просмотрели более 187 тысяч раз, поставлено более 5 тысяч лайков, сделано также более 2 200 перепостов.

Стоит напомнить, что Сергея Светлакова многое связывает с Латвией. В 2012 году российский актер и шоумен получил вид на жительство и стал обладателем двухэтажного дома в Юрмале. В Риге он женился, затем показал здесь новорожденного сына. Также он не раз приезжал в Ригу по рабочим делам - на выступления с Comedy Club, на презентацию фильма со своим участием.