Соцсети: политики дают обещания старикам и детям, а про старых дев забыли? (3)

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Эксклюзив | 31 мая 2017 года, 07:07

В предвыборной гонке баллотирующиеся политики обещают разные блага своим избирателям, при этом, как правило, этот электорат не является социально активной частью общества, тогда как работающим людям и платящим налоги не обещают ничего, об этом в ироничной форме в сети микроблогов в Twitter написала журналистка газеты Diena Инесе Лиепиня.

"Все кандидаты обещают деньги многодетным семьям, пенсионерам, школьникам...Блин, а почему нет ничего работающим старым девам? За кого тогда идти голосовать", - написала девушка.

Пользователи принялись обсуждать этот пост. Так один из пользователей согласен с тем, что партии совсем забыли о простом, социально активном человеке, который за все платит.

Другие принялись по этому поводу шутить. "А что обещать старым девам? Скидку на корм для котов с картой лояльности? Старые девы просят снизить акциз на вино или им подавай женихов?", - пишут пользователи.

Комментарии 3
оккупант3 часа назад
Верить обещаниям наших политиков,себя не уважать!
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GM2 часа назад
Не обращать никакого внимания и полностью игнорировать тех, кто дает обещания и "кормит ЗАВТРАками".
Даже сейчас на выборах можно таким ставить минусы.
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Дед Пихто2 часа назад
Да.. Забыли про старых дев. Не порядок. Но самое главное, что забыли про геев Чечни! Вот это проблема из проблем. Надо пообещать, что Латвия примет всех чеченских пидоров и тем самым освободит Кадырова от проблем.
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