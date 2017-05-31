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В предвыборной гонке баллотирующиеся политики обещают разные блага своим избирателям, при этом, как правило, этот электорат не является социально активной частью общества, тогда как работающим людям и платящим налоги не обещают ничего, об этом в ироничной форме в сети микроблогов в Twitter написала журналистка газеты Diena Инесе Лиепиня.

"Все кандидаты обещают деньги многодетным семьям, пенсионерам, школьникам...Блин, а почему нет ничего работающим старым девам? За кого тогда идти голосовать", - написала девушка.

Visi kandidāti sola naudu daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, skolniekiem...Bļin, a ko nav nekā strādājošām vecmeitām? Par ko tad lai balso. — Inese Liepiņa (@LiepinInese) 30 мая 2017 г.

Пользователи принялись обсуждать этот пост. Так один из пользователей согласен с тем, что партии совсем забыли о простом, социально активном человеке, который за все платит.

Другие принялись по этому поводу шутить. "А что обещать старым девам? Скидку на корм для котов с картой лояльности? Старые девы просят снизить акциз на вино или им подавай женихов?", - пишут пользователи.