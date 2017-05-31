Эксклюзив | 31 мая 2017 года, 14:00
Сегодня, после 15.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - мэр Вентспилса Айвар Лембергс.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
А главное, что надо знать про выборы - это то, что народ усилиями правящих партий просто зомбирован.Но я сегодня раззомбировала пару человек. Очень просто - ярым поклонникам Нила, которые понимают, что он вор, но "он наш вор" /это было в кафе и в стоматологии/ я сказала "а давайте, я вам не заплачУ?" Немая сцена. Потом возражения и угрозы вызвать полицию. На что я резонно возразила, что вы прощаете Нилу украденные миллионы - ну, не будете же вы разбираться из-за пары десятков евро?Ведь вы готовы вору, которого никогда не взяли бы на работу, доверить бюджет Риги. Люди умнеют на глазах.
А еще мне только что позвонили с телефона 67885902 и уговаривал меня автоответчик голосовать за Согласие /Андрея какого-то/на чистом русском языке! Какие честные и чистые выборы!
Спасибо соседке, что дала мне возможность высказаться. Люди, будьте реалистами, а главное, рассудите стратегически.За эти будущие четыре года воровство в рижской думе зашкалит за все мыслимые пределы. Потому что:
-Согласию ничего не светит на выборах в сейм. Все наелись их коленно-локтевой позицией.
-Судя по этому, последний срок мотают они и в думе.И они постараются нахапаться на годы вперед.
Выберите нас, потому что мы единственные, кто не даст им воровать, ведь мы тоже живем в этом городе.Более того, если не доверяете нам, скажу прямее - мы не дадим друг другу воровать,- примирение между нами и Согласием невозможно. Слишком много мы от них дерьма наелись, - как, впрочем, и вы. Понятно, что мы не наберем большинства, но и нашего малого количества хватит на то, чтобы держать под контролем эту сладкую парочку - Ушакова с его нац/женой.