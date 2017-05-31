Эксклюзив |

Сегодня, после 15.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.