Госконтроль возмущен расходами в госучреждениях: тратят как хотят! (9)
Латвийский Закон о труде, который предусматривает единую официальную заработную плату, не работает. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучила госконтролер Элита Круминя, комментируя результаты ревизий, недавно проведенных в госучреждениях.
"Главным образом, мы проверяли оплаты бонусов и премий. В Латвии существует Закон о труде, который предусматривает единую официальную заработную плату, но он игнорируется. Институты распоряжаются выплатой премий, как хотят. Некоторые поощряют своих сотрудников каждый месяц, таким образом поднимая уровень оплаты труда", - сообщает Круминя.
Госконтролер подчеркнула, что премии и бонусы должны выплачиваться за труд выше ожидаемого результата, так как для оплаты обычного результата труда установлена заработная плата.
"В мае каждого года мы заканчиваем большой цикл финансовых проверок в госпредприятиях. Если раньше мы смотрели только на отчетность, то сейчас мы стали обращать внимание насколько целесообразно тратятся государственные средства - достигаются ли поставленные цели, на которые выделялись деньги", - рассказала Круминя.
Она также отметила, что в этом году ситуация ухудшилась. Госконтроль провел 26 отчетных аудитов, четырем из которых были сделаны 4 модифицированных заключения (с оговоркой, условно-отрицательные).
"Когда мы видим, что нарушаются нормативные акты, мы сообщаем об этом в прокуратуру. Но случаи с премиями сюда отнести нельзя, так как по факту соблюдаются все установленные законодательством процедуры. Здесь происходит нарушение по смыслу. О необоснованных выплатах премий мы информируем Сейм. Остается надеется, что парламент решит этот вопрос", - резюмировала Круминя.
Напомним, что в ходе финансовой ревизии госучреждений в 2016 году выборочно было проверено начисление доплат работникам. Госконтроль не получил обоснования для начислений доплат в размере более 6 млн евро.
Ну и зачем ваша структура тогда нужна, что вы можете только констатировать и них...я не можете сделать, чтобы эти безобразия закончились???
Если они что-нибудь находят, то сами должны составить документы, обоснования и сами же должны передать напрямую в суд. Иначе, без таких полномочий это абсолютно бесполезная контора.