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Латвийский Закон о труде, который предусматривает единую официальную заработную плату, не работает. Такое мнение в эфире радио Baltkom озвучила госконтролер Элита Круминя, комментируя результаты ревизий, недавно проведенных в госучреждениях.

"Главным образом, мы проверяли оплаты бонусов и премий. В Латвии существует Закон о труде, который предусматривает единую официальную заработную плату, но он игнорируется. Институты распоряжаются выплатой премий, как хотят. Некоторые поощряют своих сотрудников каждый месяц, таким образом поднимая уровень оплаты труда", - сообщает Круминя.

Госконтролер подчеркнула, что премии и бонусы должны выплачиваться за труд выше ожидаемого результата, так как для оплаты обычного результата труда установлена заработная плата.

"В мае каждого года мы заканчиваем большой цикл финансовых проверок в госпредприятиях. Если раньше мы смотрели только на отчетность, то сейчас мы стали обращать внимание насколько целесообразно тратятся государственные средства - достигаются ли поставленные цели, на которые выделялись деньги", - рассказала Круминя.

Она также отметила, что в этом году ситуация ухудшилась. Госконтроль провел 26 отчетных аудитов, четырем из которых были сделаны 4 модифицированных заключения (с оговоркой, условно-отрицательные).

"Когда мы видим, что нарушаются нормативные акты, мы сообщаем об этом в прокуратуру. Но случаи с премиями сюда отнести нельзя, так как по факту соблюдаются все установленные законодательством процедуры. Здесь происходит нарушение по смыслу. О необоснованных выплатах премий мы информируем Сейм. Остается надеется, что парламент решит этот вопрос", - резюмировала Круминя.

Напомним, что в ходе финансовой ревизии госучреждений в 2016 году выборочно было проверено начисление доплат работникам. Госконтроль не получил обоснования для начислений доплат в размере более 6 млн евро.