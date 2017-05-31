Эксклюзив |

Сегодня, после 16.00 на радио Baltkom состоятся предвыборные дебаты кандидатов в мэры Риги.

Гостями в студии станут кандидат в мэры столицы от партии No sirds Latvijai Диана Новицка и кандидат от Латвийской социал-демократической рабочей партии Нормунд Вилнитис.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь сразу после 16.00!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.