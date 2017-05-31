Депутат: на свадьбах можно обойтись и без свидетелей (3)

фото

Эксклюзив | 31 мая 2017 года, 14:00

Присутствие свидетелей на свадьбе не должно быть юридическим требованием. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член парламентской юридической комиссии Сейма Гунар Кутрис, комментируя предложение ассоциации сотрудников отделений ЗАГС Dzinda об отказе от участия свидетелей при регистрации брака.

"Я уверен, что брачующиеся полностью осознают свои действия, поэтому свидетелям на этом мероприятии находиться не обязательно. Пусть это останется традицией, но без юридического требования", - сообщил Кутрис.

Он также отметил, что отказ от свидетелей существенно облегчит работу сотрудников ЗАГС.

"Работники ЗАГС сами предложили поднять этот вопрос. Эту инициативу нужно поддержать. Почему те люди, которые решили зарегистрировать свой брак, должны это делать в присутствии свидетелей?", - задается вопросом Кутрис.

Напомним, что ассоциация сотрудников отделений ЗАГС Dzinda считает, что многие пары все чаще заключают браки в деловой обстановке, без торжественной церемонии. Поэтому ассоциация предлагает отказаться от свидетелей на бракосочетании. Министерство юстиции не возражает против такой инициативы.

Комментарии 3
реалити шоу 5 часов назад
архиважнейшее решение.с такими темпами убыли населения это актуально, как никогда.
Ответить
Alex55 минут назад
Не за горами и следующий шаг .Электронное бракосочетание .Биткоины уже ведь есть ?У брачующихся есть цифровая подпись,можно авторизоваться через известный банк,можно придумать официальное приложение.И нафиг ЗАГСы ?Для украшения можно в Скайпе виртульно всё приукрасить !Разрешить отфотошопить некоторые недостатки ...После "виртуального бракосочетания " попадаешь в базу данных государства...Ну хочется -распечатай бумаженцию!Столько можно придумать !В нашем маленьком хуторе минимизация расходов становится с каждым днём всё актуальней ,так что там свидетели,обычно это близкие друзья .А вот чиновников ,снующих кругом ,точно пора удалять за ненадобностью повсеместно
Ответить
алексса1 час назад
если регистрация без свидетелей облегчает работу, значит надо или уменьшить зарплаты, или сократить число сотрудников . Интересно, как проходила регистрация господина Кутриса, наверно пришёл с невестой, тихаря расписался , вышли и на работу .
Ответить