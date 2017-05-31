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Присутствие свидетелей на свадьбе не должно быть юридическим требованием. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член парламентской юридической комиссии Сейма Гунар Кутрис, комментируя предложение ассоциации сотрудников отделений ЗАГС Dzinda об отказе от участия свидетелей при регистрации брака.

"Я уверен, что брачующиеся полностью осознают свои действия, поэтому свидетелям на этом мероприятии находиться не обязательно. Пусть это останется традицией, но без юридического требования", - сообщил Кутрис.

Он также отметил, что отказ от свидетелей существенно облегчит работу сотрудников ЗАГС.

"Работники ЗАГС сами предложили поднять этот вопрос. Эту инициативу нужно поддержать. Почему те люди, которые решили зарегистрировать свой брак, должны это делать в присутствии свидетелей?", - задается вопросом Кутрис.

Напомним, что ассоциация сотрудников отделений ЗАГС Dzinda считает, что многие пары все чаще заключают браки в деловой обстановке, без торжественной церемонии. Поэтому ассоциация предлагает отказаться от свидетелей на бракосочетании. Министерство юстиции не возражает против такой инициативы.