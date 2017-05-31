Глава ЦИК: в Латвии могут появиться передвижные избирательные участки (4)

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Эксклюзив | 31 мая 2017 года, 16:01

В Латвии избирательные участки организовываются в зданиях общественных учреждений, но в будущем могут появиться передвижные или так называемые мобильные участки. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom рассказал руководитель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

"Гораздо эффективнее бы было организовать контейнерную систему. Это означало бы, что участок сам целый день передивагется по местонахождениям людей", - сообщает Цимдарс.

Он также отметил, что этот вопрос еще даже не обсуждался, а существует лишь в рамках идеи.

"Сейчас о мобильных участках говорить еще рано. В законе должны произойти изменения. Например, можно сократить часы работы тех участков, которые открыты целый день", - размышляет руководитель ЦИК.

По его словам, иногда остро ощущается необходимость такого мобильного участка.

"Было бы хорошо, если во время парламентских выборов можно было бы голосовать вблизи аэропорта. Иногда улетающим и прилетающим гражданам не хватает пары минут, чтобы сделать своей выбор. Об этом тоже стоит подумать", - резюмировал Цимдарс.

Добавим, что в среду, 31 мая начинается предварительное голосование на выборах в латвийские самоуправления.

Избирательные участки сегодня будут открыты с 17 до 20 часов. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов. В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов.

Комментарии 4
eiroskeptiki.lv2 часа назад
Еще эффективнее было бы электронное голосование. И чтобы человек мог после выборов посмотреть, куда улетел его голос.
Уж если вы готовы тащиться куда-то с коробками и урнами - каменный век, от людей стыдно! - так притащите уж и опечатанный комп!
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И это правильно!1 час назад
Каждому кандидату по контейнеру и пускай голоса сами собирают!
Только вот боюсь, что половина претендентов, живыми до финиша не доберутся.
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552 часа назад
какие это выборы ,если в стране не имеют права проголосовать люди,которые живут здесь всю жизнь и платят. Эти выборы фиктивные и не демократические а полная фальсификация . Впрочем ,как и во всем гейропейском рейхе. Смотрят только на Россию,а у себя в глазу бревно не видят.
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