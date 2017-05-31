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В Латвии избирательные участки организовываются в зданиях общественных учреждений, но в будущем могут появиться передвижные или так называемые мобильные участки. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom рассказал руководитель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

"Гораздо эффективнее бы было организовать контейнерную систему. Это означало бы, что участок сам целый день передивагется по местонахождениям людей", - сообщает Цимдарс.

Он также отметил, что этот вопрос еще даже не обсуждался, а существует лишь в рамках идеи.

"Сейчас о мобильных участках говорить еще рано. В законе должны произойти изменения. Например, можно сократить часы работы тех участков, которые открыты целый день", - размышляет руководитель ЦИК.

По его словам, иногда остро ощущается необходимость такого мобильного участка.

"Было бы хорошо, если во время парламентских выборов можно было бы голосовать вблизи аэропорта. Иногда улетающим и прилетающим гражданам не хватает пары минут, чтобы сделать своей выбор. Об этом тоже стоит подумать", - резюмировал Цимдарс.

Добавим, что в среду, 31 мая начинается предварительное голосование на выборах в латвийские самоуправления.

Избирательные участки сегодня будут открыты с 17 до 20 часов. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов. В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов.